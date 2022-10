Sabato nella pieve di Palazzolo un concerto di grande fascino: “Halleluja, gioia in musica nei testi sacri”

L’offerta culturale della comunità di Palazzolo si arricchisce di un ulteriore appuntamento in programma la sera di sabato 22 ottobre alle ore 20.30 nella suggestiva ambientazione della pieve romanica di Santa Giustina (nella foto).

Organizzato dall’associazione La Torre di Palazzolo, in collaborazione con la parrocchia di Palazzolo ed il circolo Noi, si terrà il concerto “Halleluja, gioia in musica nei testi sacri”, una serata in cui i clarinetti del corpo bandistico di Sona, la tromba di Maddalena Olioso e la cetra di Sonia Rudari accompagneranno la narrazione ed il canto di Andrea Favari nell’interpretazione di alcuni salmi della Bibbia e di alcune melodie popolari ebraiche.

Nella magica atmosfera della Pieve romanica verranno proposte anche varie versioni ed interpretazioni dell’Halleluja e di altri brani collegati alla gioia.

Gioia e leggerezza, peculiari della musica ebraica, sono i sostegni di cui tutti abbiamo bisogno dopo aver superato un paio di anni colmi di difficoltà ed in vista di un futuro su cui le preoccupazioni non sembrano andarsene. Sono dei veri e propri elementi caratteristici assieme all’eleganza delle melodie che hanno accompagnato con il loro anelito di speranza le vicissitudini di quel popolo nella storia.

Il patrocinio è del Comune di Sona ed il concerto è realizzato grazie al sostegno di Mase Press. L’ingresso è libero.