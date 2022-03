Sabato nel teatro parrocchiale di Lugagnano ultimo appuntamento della rassegna per famiglie “Buonanotte Sognatori”

La rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori, nella sua 25esima edizione proposta da Pro Loco Sona, giunge al quarto ed ultimo appuntamento sabato 19 marzo alle 20.30 nel teatro parrocchiale di Lugagnano, con lo spettacolo dal titolo “Il pentolino rosso” proposto dalla compagnia “Teatro Armathan”.

Questo spettacolo era stato proposto a gennaio, ma a causa del particolare momento pandemico era stato rimandato appunto a sabato 19 marzo.

Lo spettacolo parla di Antonino, un bambino che trascina sempre dietro di sé il suo pentolino, non si sa molto bene perché. Un giorno gli è caduto sulla testa e da allora Antonino non è più come tutti gli altri… deve faticare molto di più, e talvolta vorrebbe sbarazzarsi del pentolino, o nascondercisi dentro.

Le persone che incontra lo guardano in modo strano: qualcuno lo evita, altri non sanno proprio come comportarsi. Antonino è sempre più smarrito e solo. Un giorno però Antonino incontra una persona speciale che gli fa capire l’unico modo per essere felice: tirare fuori la testa dal pentolino e usarlo per esprimere tutte le proprie qualità.

La rappresentazione, proposta dalla Compagnia Teatro Armathan vede la partecipazione di Marco Cantieri e Franca Guerra, voice off di Adriana Giacomino e luci di Federico Caputo.

Ricordiamo che la rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori è sostenuta dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona, dall’azienda Planetel che è presente come main partner e dall’azienda Lazzarini Pneusservice presente come partner.

Partner speciale è Avis Comunale Lugagnano che sostiene la rassegna in stretta collaborazione con Pro Loco Sona. Il Baco da Seta è media partner della rassegna.

Ricordiamo che la partecipazione allo spettacolo è libera e, nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, richiede dai 12 anni Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. È possibile prenotare il proprio posto in sala utilizzando il servizio attivo per le iniziative culturali del Comune di Sona disponibile a questo link.