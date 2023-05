Sabato in località Turco a San Giorgio in Salici si inaugura la panchina gigante

Viene inaugurata sabato 6 maggio dalle ore 16 la Panchina Gigante di Sona. Come già anticipato in esclusiva dal Baco, la panchina gigante è la numero 286 nel mondo e si trova in località Turco a San Giorgio in Salici.

Sulla cartolina che annuncia questo piacevole avvenimento si legge che “seduti sulla Panchina si potrà godere del tramonto ammirando le terre su cui sono state combattute, dopo il 1840, importanti e sanguinose battaglie risorgimentali che hanno portato alla formazione dell’Italia”.

E’ l’invito, da chi l’ha voluta e realizzata, ad ammirare e godere del panorama: le colline intorno coltivate a vigneto, qualche oliveto, campi di grano e residui di antichi boschetti nel terreno più impervio. All’orizzonte un frammento dello specchio del lago di Garda e i vari paesi che costellano il territorio. Viene ricordata anche la passata storia risorgimentale del Lombardo-Veneto, vissuta e combattuta in questi luoghi e che la memoria non deve dimenticare. Per volerla rispolverare, tre edicole riportano qualche notizia sugli avvenimenti principali delle guerre d’indipendenza del 1848, 1859 e 1866.

Durante una salutare passeggiata, a piedi o in bici in questa campagna c’è l’invito a fermarsi, riposare, meditare e godere della bucolica vista.