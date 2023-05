Sabato 27 maggio alle ore 20,45 nel salone parrocchiale di Lugagnano “Carlo Acutis” si tiene una serata speciale di condivisione e testimonianza, che vedrà l’incontro tra il Gruppo Primavera di Lugagnano ed i ragazzi diversamente abili del “Progetto Speranza” della Casa-famiglia di Scutari in Albania.

Questa opportunità si è resa possibile grazie agli Alpini di Lugagnano, che da tempo hanno creato un legame forte con questa comunità albanese e dal 26 al 28 maggio ospiteranno cinque ragazzi diversamente abili di un orfanotrofio albanese con i loro tre accompagnatori.

A Scutari è presente una casa-famiglia per portatori di handicap legata al “Progetto Speranza” e fondata da Silvana Vignali, missionaria che ha dedicato la sua vita al volontariato in Albania, progettando e dirigendo sette case-famiglia per disabili, donando loro un luogo dove poter ritrovare dignità e gioia di vivere.

Gli Alpini di Lugagnano, come Il Baco ha raccontato più volte, hanno creduto e supportato questo progetto, aiutando in più occasioni la comunità albanese di Scutari, in particolare le Suore Francescane di Cristo Re.

La serata del 27 maggio sarà quindi una bellissima occasione di confronto e incontro tra due realtà diverse di volontariato a sostegno della disabilità, Il Gruppo Primavera e il Progetto Speranza, unite dalla solidarietà e soprattutto da uno sguardo accogliente che sa offrire un futuro a chi si sente spesso dimenticato.