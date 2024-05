Sabato il Comune inaugura il nuovo parco urbano di Mancalacqua a Lugagnano

L’amministrazione comunale di Sona e il Comitato genitori di Lugagnano organizzano sabato 25 maggio un momento di festa per l’inaugurazione del parco urbano di Mancalacqua, nella frazione di Lugagnano.

La superficie complessiva trasformata in un parco urbano nel cuore della popolosa località di Mancalacqua è pari a 4205 metri quadrati ed il valore dei lavori, frutto di una perequazione, è di poco più di 133mila euro.

L’obiettivo del progetto è stato quello di creare, all’interno del parco, un percorso pedonale, per adulti e bambini, che fosse comodo, illuminato la sera e protetto dal traffico veicolare e, al contempo, di dotare di un polmone verde il quartiere.

Il parco sarà fruibile sia per momenti di relax, di svago ma anche di esercizio motorio, come spiega il sindaco del Comune di Sona Gianfranco Dalla Valentina: “Questa è un’opera di rigenerazione urbana che migliora la qualità di vita dei residenti. Favorisce la socialità e crea un punto di ritrovo utilizzabile dalle diverse fasce d’età della popolazione”.

L’appuntamento per l’inaugurazione è alle 11.30 di sabato. Il taglio del nastro da parte dell’amministrazione Comunale è previsto alle 12 e alle 12.30 ci si potrà intrattenere con i giochi per bambini e bambine organizzati dal Comitato genitori di Lugagnano. Non solo, per chi lo desidera sarà possibile condividere un picnic insieme all’aria aperta, per il quale è consigliato portare una coperta su cui sedersi oltre al pranzo al sacco perché non saranno presenti stand in loco.