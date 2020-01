Sabato grande teatro a Sona con “La dura verità”. Sul palco la compagnia “All you can ACT”, produzione Giano’s Lab

Sabato 11 gennaio torna a Sona il grande teatro, all’interno della rassegna “Tappeto rosso” del Comune.

Alle ore 21, presso il teatro parrocchiale di Sona, a salire sul palco è la compagnia padovana “All you can ACT”, che mette in scena la commedia inedita “La dura verità”.

“La dura verità” è un adattamento teatrale, scritto da Martina Tasso, del film omonimo diretto da Robert Luketic ed uscito nel 2009. Una commedia, fresca e pungente, per riscoprire la bellezza del teatro tradotto in una forma contemporanea. Un momento magico di sincero divertimento grazie al talento e alla professionalità di una compagnia teatrale tanto giovane quanto preparata.

Ma di cosa tratta la commedia? Abby Richter è la produttrice di un programma televisivo mattutino. Un calo degli ascolti e la sua difficoltà nel conquistare il bellissimo vicino Colin, la costringono a collaborare con Mike Chadway, un opinionista sessista e misogino, che però sa il fatto suo su come sedurre un uomo.

“All you can ACT” è una compagnia padovana formata da performer professionisti e da studenti della disciplina londinese delle “Creative and Performing Arts” in grado di garantire intrattenimento di alto livello per ogni genere di pubblico.

Questo spettacolo è una produzione All you can ACT & Giano’s Lab con Ambra Goffi, Angelo Sicilia testi e regia di Martina Tasso.

Giano’s Lab è un neonato circolo ARCI che vuole promuovere e sviluppare la scena musicale veronese. Questo circolo ha l’ambizione di diventare un catalizzatore di energie per la nascita di nuovi eventi e un punto di riferimento per la nascita di una rete di artisti veronesi. La sede di questo circolo, situata in via Cao del Prà 39/d a Lugagnano, ospita spazi attrezzati per l’incontro tra le persone e per la pratica musicale, e rappresenta così un luogo di crescita e contaminazione tra gli artisti.

L’ingresso alla commedia è a biglietto, con prezzo intero 8 euro e ridotto (over 65) a 6 euro. Si consiglia la prenotazione presso la biblioteca di Sona al numero 045 6091208.