Sabato giornata ecologica a San Giorgio in Salici, organizza il Comune con le associazioni della frazione

L’amministrazione del Comune di Sona in collaborazione con le associazioni di volontariato di San Giorgio in Salici ha organizzato per sabato 12 giugno una giornata ecologica dedicata alla pulizia di quei luoghi della campagna sonese di grande bellezza paesaggistica ma spesso deturpati dall’inciviltà di alcuni cittadini che abbandonano rifiuti di ogni genere.

La giornata ecologica è aperta a tutti, bambini compresi purché accompagnati da un genitore o un familiare. Il ritrovo è fissato alle ore 13.30 presso gli impianti sportivi di San Giorgio in Salici dove verranno organizzate le squadre destinate alle diverse zone individuate come bisognose di pulizia per essere piacevolmente fruite dalla cittadinanza. Il termine delle attività è previsto per le 17.30 circa.

“Insieme possiamo fare la differenza e rafforzare, attraverso azioni positive, la mentalità prevalente della nostra Comunità che è rispettosa dell’ambiente e dei beni comuni — spiega l’assessore al verde pubblico Roberto Merzi —. Questa giornata ha l’obiettivo di creare sensibilizzazione attraverso l’azione, certi che il buon esempio sia più contagioso della scarsa sensibilità nei confronti del territorio di qualche concittadino che continua a gettare rifiuti nei sentieri, nei parchi, nei campi. Insieme vinceremo anche questa forma di maleducazione”.

Per partecipare è necessario dare la propria adesione inviando una mail a l.biasi@comune.sona.vr.it. L’amministrazione Comunale fornirà guanti, sacchetti ed alcuni attrezzi per la raccolta di piccoli rifiuti.

Recentemente un’iniziativa analoga era stato organizzata a Sona capoluogo da “Verona Domani per Sona”, poi replicata anche a Lugagnano.