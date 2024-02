Sabato arriva il Carnevale a San Giorgio in Salici: Sfilata, gnocchi e allegria

La parrocchia di San Giorgio in Salici si appresta a festeggiare il Carnevale. Sabato 3 febbraio sarà una giornata all’insegna del divertimento, dei colori e delle mascherine, con la tanto attesa sfilata. L’iniziativa è resa possibile grazie all’instancabile lavoro dei singoli volontari e di coloro che fanno parte delle Associazioni paesane.

Il ritrovo è fissato per le ore 14 presso gli impianti sportivi del paese, per poi partire alle 14.30. Alla sfilata saranno presenti il Papà del Gnocco, il Comitato San Zenetto con la partecipazione di dieci figuranti, la Duchessa del Moro con la sua corte e la Duchessa del Bogon.

Non ci si può inoltre dimenticare delle majorette provenienti da Quaderni e i ragazzi della banda di Sona. Presenti anche 4 carri allegorici allestiti dai paesi di Palazzolo, Sona e Lugagnano, Fane e la compagnia dei 4 Gatti, nonché la presenza di un rappresentante dello Tzigano di Lugagnano, che è stato eletto domenica scorsa.

La novità di quest’anno è la partecipazione della Scuola dell’Infanzia Don Eliseo Panardo. I piccoli hanno infatti lavorato con entusiasmo per creare delle strisce di carta colorata che verranno utilizzate per decorare un biscione di corda molto lungo. Sarà un modo divertente per coinvolgere anche i più piccoli e le loro famiglie.

Al termine della sfilata, la festa continuerà al campo sportivo parrocchiale, dove tutti i partecipanti potranno gustare degli ottimi gnocchi. Un momento conviviale da sempre tanto atteso. Tuttavia, si raccomanda di tenere d’occhio le previsioni meteorologiche, poiché in caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa festa a cui tutti sono invitati: grandi e piccini, per lasciarsi alle spalle le continue preoccupazioni quotidiane e fare spazio all’ironia e alla convivialità.