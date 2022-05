Sabato alla Grande Mela i Sonohra incontrano i fan con un instore tour

Sabato 28 maggio i Sonohra, il duo veronese dei fratelli Luca e Diego Fainello, incontreranno i loro fan durante un instore in programma nel pomeriggio al centro commerciale La Grande Mela.

Luca e Diego si esibiranno in un mini live delle loro storiche hit, come “L’Amore” e “Love Show”, e incontreranno i fan per il firmacopie del loro nuovo album, “Liberi da Sempre 3.0”, remake del disco d’esordio del 2008 e divenuto disco di platino.

Prodotto da Saifam Music, etichetta di edizioni musicali di fama internazionale con sede a Lugagnano, e in uscita venerdì 27 maggio in tutti i digital store, in cd e in vinile, “Liberi da Sempre 3.0” contiene, oltre ai brani del primo album nei loro arrangiamenti originali, anche i 3 inediti “Cosmopolitan”, “La sottile differenza” e “Fino a farmi male”.

Il pomeriggio di festa allo shopping center La Grande Mela inizierà alle ore 16 con il dj set All Vinyl di Dj Zeta e proseguirà, verso le 18, con l’esibizione di Luca e Diego, reduci dalle prime 3 anteprime del Liberi da Sempre Tour 3.0.

Questa prima tranche del tour, a conferma dell’affetto che il pubblico nutre per il duo veronese dopo 14 anni, ha registrato un doppio soldo out al Legend di Milano e al Santomato Live Club di Pistoia, sfiorando il terzo nella tappa conclusiva di sabato scorso al Factory di Verona, durante la quale è stato girato un videoclip che ha riportato il pubblico agli anni 2000.

Coloro che acquisteranno l’album “Liberi da Sempre 3.0” presso la Comet alla Grande Mela riceveranno un pass prioritario per incontrare Luca e Diego, mentre chi si presenterà all’instore con la copia del cd già acquistata o preordinata potrà ritirare un pass normale all’Infopoint.

Sul prossimo numero della nostra rivista proporremo un’intervista esclusiva ai Sonohora, che ci racconteranno questo loro ritorno in sala d’incisione e sul palco.