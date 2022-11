Sabato al palatenda di Sommacampagna “(E)Vento, What??”: musica, arte ed artigianato

Un appuntamento sicuramente di primo rilievo quello in calendario sabato 5 novembre dalle ore 21 nella struttura del palapesca di Sommacampagna, in via Cesarina 16.

L’associazione culturale (E)Vento tra i salici presenta infatti “(E)Vento, What??”: Una serata di musica originale, arte e artigianato, e collaborazioni con realtà del territorio.

Dopo cinque anni dall’ultimo Swap Festival organizzato al palapesca, l’associazione ritorna a Sommacampagna con l’obiettivo di supportare la creatività giovanile promuovendo uno spazio di svago fatto di stimoli in ambiti quali la musica, l’arte e l’associazionismo; temi che sono sempre stati importanti per i ragazzi dell’associazione.

In collaborazione con le associazioni culturali e giovanili Wonderlake Festival di Lazise, Rock This Town di Peschiera del Garda e con il patrocinio del Comune di Sona, l’evento vedrà esibirsi le band Vailixi e What Garda Valpo Jumpin’ Squad e, in chiusura, Dj All Nylon. Durante la serata sarà presente un’area market con stand di artisti emergenti, artigiani, vinili e cd da collezione e realtà territoriali.

L’evento è gratuito con tesseramento obbligatorio di 10 euro valido fino al 31 dicembre 2023. Info e prenotazioni a questo link: https://bit.ly/3rGakjY.