Sabato a Sona tutta la poesia in musica di De Andrè con il gruppo “In direzione ostinata e contraria”

Nel 2019 il Comune di Sona intitolò una via di San Giorgio in Salici al cantautore genovese Fabrizio De Andrè (1940-1999). Poteva mancare, nel nostro territorio, un concerto a lui dedicato?

Sabato 18 novembre, alle ore 21, nella sala consiliare del capoluogo si esibirà un gruppo di musicisti nella interpretazione delle più belle canzoni del grande Faber.

Si tratta degli “In direzione ostinata e contraria”, che hanno scelto il nome della loro compagine dal titolo di una canzone di De Andrè. Tutto era partito da un’idea di Felice Consolini, fan appassionato del cantautore genovese, che tre anni fa raccolse attorno a sé un gruppo di strumentisti: seguirono concerti a Villafranca, Sommacampagna, provincia di Modena. Questa di Sona, pertanto, è la loro quarta prova.

Oltre a Consolini (voce, chitarra), si esibiranno Claudio Bernardi (chitarra, armonica a bocca, synth, coro), Alessandro Boretti (percussioni, coro) Franco Bonometti (basso), Edoardo Scalfo (chitarra, coro).

Il programma della serata sarà davvero ricco, ben ventisette brani. L’asse portante sarà costituito dalle canzoni più famose, come La canzone di Marinella, Il pescatore, Via del campo, Bocca di Rosa, e altre. Non mancheranno, tuttavia, pezzi meno noti, ad esempio Disamistade, e Le acciughe fanno il pallone. Per completezza di repertorio, il gruppo presenterà anche qualche brano di altri cantautori, che collaborarono con De Andrè: Francesco De Gregori, Massimo Bubola, Antonello Venditti, Max Manfredi.

L’ingresso sarà libero. Il gruppo “In direzione ostinata e contraria” si dichiara disponibile a esibirsi gratuitamente anche in altre occasioni, basta solo contattarli.

Concludiamo con la via dedicata a Fabrizio De Andrè nel 2019. Ricordo che ci fu più d’uno, forse abituato alle solite via Mazzini e via Garibaldi, che storse il naso: “Ma che c’entra?”. Rispondiamo con le parole stesse che furono scritte nella delibera dell’amministrazione comunale dell’epoca, che motivò quella scelta “con l’obiettivo di valorizzare una persona diversa dal solito, rappresentativa del mondo della poesia e della musica nonché della nostra storia musicale italiana contemporanea”.