Sabato a Sona torna “Avis sotto le stelle”, camminata serale attraverso le bellezze del capoluogo

L’iniziativa di promozione della donazione di sangue organizzata dall’Avis di Sona dal titolo “Avis sotto le stelle” torna sabato 29 luglio, con partenza alle ore 20.30 in piazza della Vittoria a Sona.

L’apprezzata e attesa passeggiata notturna, con il patrocinio del Comune di Sona, ha lo scopo di creare un’occasione per promuovere il dono del sangue, valorizzando al contempo, lo splendido territorio che caratterizza Sona.

In questa edizione, affermano gli organizzatori, “dopo la trasferta in campagna dell’edizione 2022, saranno le vie e le strade di Sona capoluogo e dei suoi morbidi declivi a stupirci con le loro piccole, grandi preziosità, spesso sconosciute o date per scontate. Lungo il percorso i partecipanti saranno accompagnati da brevi descrizioni dei luoghi e qualche aneddoto”. Gli organizzatori sottolineano, inoltre, che “sarà poi il fascino senza tempo delle stelle, e delle torce!, ad emozionarci insieme alla lettura delle irrinunciabili poesie!”

Altro elemento di attrazione sarà uno spazio dalla alla scienza con la presentazione di curiosità che riguardano: Come dormono gli animali? E chi non dorme come se la cava?

Al termine del percorso sarà organizzato, come da tradizione, un momento di convivialità. Avis comunale di Sona da quindi appuntamento sabato sera con le scarpe adeguate e la voglia di fare un pezzo di strada insieme. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.