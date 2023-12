Sabato a Sona “Natale in cantina”, organizza l’associazione Carnevale Benefico Lo Tzigano di Lugagnano

Dopo il successo della prima edizione di “Calici sotto le stelle” lo scorso settembre, l’associazione Carnevale Benefico Lo Tzigano di Lugagnano ci invita a partecipare ad un altro evento, in cui ancora una volta sarà il vino il protagonista: sabato 16 dicembre si tiene infatti “Natale in cantina”.

E’ lo stesso Tiziano Zocca, presidente dell’associazione, che ci illustra questa bella iniziativa.

Tiziano, com’è nato questo evento?

Te lo racconto facendo una piccola premessa: la prima edizione di “Calici sotto le stelle” è stato un successo oltre ogni aspettativa, due serate molto belle e sentite. Abbiamo ricevuto molti complimenti, sia dalle persone che hanno partecipato, sia dalle cantine che ne hanno preso parte come protagoniste, tant’è che alcune si sono già rese disponibili per l’edizione del prossimo anno. Dopo questa collaborazione una di queste, Sparici Landini di Sona, mi ha contattato per propormi “Natale in cantina”. Francesca Landini e i suoi collaboratori, sono rimasti colpiti dalla nostra organizzazione e soprattutto dalla capacità, come gruppo Tzigano, di attrarre persone e di creare interesse alle iniziative proposte.

Una bella soddisfazione.

Sì, assolutamente, fa sempre molto piacere quando nascono queste sinergie tra realtà locali, anche perché parliamo di eccellenze del nostro territorio. Sparici Landini, in via Montecorno a Sona, è una cantina che produce ottimi vini e all’estero è molto conosciuta, ha un mercato florido; il desiderio, anche attraverso questa giornata di “Natale in cantina” ha, fra gli altri, l’obbiettivo di far conoscere meglio i propri vini alle persone del territorio, per far apprezzare e godere anche a noi locali, delle loro produzioni.

Qual è il programma della giornata?

Sabato 16 dicembre, dalle ore 11 fino alle 17, aspettiamo tutti coloro che vorranno passare qualche momento lieto, in compagnia di bella musica, ottima porchetta e naturalmente i vini di Sparici Landini. Tengo a sottolineare che sarà anche l’occasione per fruire del nuovissimo wine-shop, all’interno della tenuta Villa dei Cipressi, un gioiello architettonico incastonato nel verde. Sarà possibile, oltre che a degustare i prodotti, anche acquistarli, pensando magari a qualche regalo per il vicino Natale. L’associazione “Lo Tzigano” sarà come sempre presente, per contribuire alla gestione della giornata ma soprattutto per passare un pomeriggio all’insegna della condivisione e dello stare insieme, nella calda atmosfera natalizia.