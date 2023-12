Sabato a Sona appuntamento con la rassegna per famiglie “Buonanotte Sognatori” con L’Abete di Andersen

La rassegna Buonanotte Sognatori sabato 9 dicembre alle 20.30 torna nel teatro parrocchiale di Sona a proporre per le famiglie e la comunità, uno spettacolo a cura della compagnia “Fior di teatro” dal titolo “L’abete” tratto da una fiaba di Hans Cristian Andersen.

La rassegna, curata da Pro Loco Sona, è giunta alla sua 27esima edizione, da tre anni si svolge a Lugagnano, ma per questa occasione di dicembre ritorna a Sona, nel teatro parrocchiale che l’ha vista crescere.

Questo spettacolo vede sul palco Nicola Pazzocco (già direttore artistico della rassegna) e Paola Zermian con la regia di Evelina Pershorova.

“L’abete” è una delle fiabe più belle anche se meno conosciute del grande scrittore danese, ricca di poesia e contenuti incredibilmente attuali. La storia racconta di un piccolo abete che viveva in un bosco su una comoda radura, baciato dal sole, accarezzato dal venticello e bagnato dalla mattutina rugiada. Era circondato da alti pini che gli facevano compagnia e lo proteggevano con la loro ombra nelle ore più calde, ma al nostro alberello tutto ciò non bastava per essere felice; voleva crescere, diventare grande, lasciare la sua terra natia e conoscere il mondo degli uomini… Così avvenne: un giorno, vicino al Natale, fu portato in una ricca casa e, meravigliosamente addobbato, trascorse il periodo più bello della sua vita circondato da bimbi, luci e regali. Ma cosa accadrà al piccolo albero quando le feste saranno finite?

Si ricorda che la rassegna è sostenuta grazie al contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sona ed ad alcuni sponsor a cui stanno particolarmente a cuore le finalità della rassegna. In particolare Lazzarini Pneusservice, Sicurplanet ed Avis di Lugagnano. Il Baco da Seta è media partner della rassegna.

L’ingresso è libero, gli organizzatori ringraziano comunque coloro che all’uscita vorranno contribuire con un’offerta a sostegno dell’iniziativa.