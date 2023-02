Un sabato all’insegna dei colori e delle musiche del carnevale quello in programma per il prossimo 4 febbraio a Sommacampagna e a Caselle.

A Sommacampagna dalle ore 14 si tiene, infatti, la grande sfilata carnevalesca, con carri allegorici e tanti gruppi mascherati. Ma la giornata di festa non finisce al pomeriggio. Dalle 18.30 infatti a Caselle si replica con la sfilata in notturna, un evento organizzato in collaborazione con il comitato sagra San Luigi di Caselle.