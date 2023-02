Sabato a Lugagnano ultimo appuntamento della rassegna teatrale per famiglie “Buonanotte Sognatori”

La rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori, proposta da Pro Loco Sona, giunge a conclusione sabato 25 febbraio alle 20.30 sempre all’auditorium parrocchiale di Lugagnano, con lo spettacolo dal titolo “Il foglio e la foglia” proposto dalla compagnia “Fior di Teatro”. Sul palco ci sarà Nicola Pazzocco e luci sono a cura di Davide Parezzan.

Questo spettacolo non ha come protagonista un eroe, un principe o una simpatica bestiola bensì un semplice foglio di carta, che inizia il suo viaggio partendo da una scrivania e attraversando giardini, strade e periferie finisce la sua avventura in un calderone di acqua calda: vi entra sporco e sgualcito e ne esce nuovo e pronto per altre imprese, cioè riciclato.

Il nostro foglio farà molte conoscenze: bambini, adulti, animali e perfino oggetti che, come lui, sono stati abbandonati nel posto sbagliato. Il suo incontro più importante sarà però con una foglia secca e ingiallita… è vecchia, ma molto saggia! Ad un tratto il vento dispettoso separa il Foglio e la Foglia, chissà se e come potranno ritrovarsi.

L’intento di questa storia è quello di far riflettere su quanto spesso si buttino via le cose con troppa facilità, con un po’ di fantasia possiamo immaginare che anche gli oggetti abbiano un’anima e ogni spostamento, ogni utilizzo è un pezzetto di storia, basta saper osservare. Alcune di queste si compiono proprio davanti a noi, silenziosamente.

Ricordiamo che la rassegna di teatro Buonanotte Sognatori è dedicata alle famiglie, ad ingresso libero, ed è realizzata grazie al sostegno di più realtà: assessorato alla cultura del Comune di Sona, Avis di Lugagnano, Sicurplanet, Sicurlogic e Lazzarini Pneusservice.

Il Baco da Seta è la realtà media partner della rassegna.