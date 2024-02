Sabato a Lugagnano ultima serata della rassegna per famiglie “Buonanotte Sognatori” con “Il pesciolino d’oro”

La rassegna teatrale Buonanotte Sognatori giunge alla sua ultima puntata sabato 24 febbraio alle 20.30 nell’auditorium “Carlo Acutis” di Lugagnano con uno spettacolo a cura della compagnia Teatro Armathan dal titolo “Il pesciolino d’oro”.

Una edizione, sempre curata da Pro Loco Sona, iniziata ad ottobre con la collaborazione con la Scorribanda di Sona e che in cinque appuntamenti mensili ha creato opportunità di svago intelligente ai bambini ed alle loro famiglie.

Lo spettacolo in programma sabato prossimo è prodotto dal Teatro Armathan, a partire da un racconto del poeta russo Alexander Pushkin. La regia è di Franca Guerra. Attori in scena sono la stessa Franca Guerra e Marco Cantieri. Alle luci Federico Caputo.

La storia racconta di un uomo che va a pescare in riva al mare e di sua moglie che lo aspetta a casa sperando di poter cucinare del pesce e non il solito misero pasto di tutti i giorni. La loro casa è umile, la vita è semplice, ma il loro cuore non esprime tristezza, sono contenti, assaporano il gusto delle cose vere e non sono interessati al superfluo. Ma la tentazione di cambiare vita arriva sotto la forma di un piccolo pesciolino dorato che desidera ringraziare il pescatore per avergli reso la libertà. “Esprimete un desiderio e vi sarà esaudito!”.

I due coniugi cadono nella trappola, chiedono, chiedono, chiedono… fino a finire sommersi, soffocati, dai loro stessi desideri. Forse questo, però, è soltanto un brutto sogno: meglio accontentarsi di un semplice piatto di lenticchie, sicuramente cucinato con amore, piuttosto che sperare in un pesciolino d’oro, tutto sommato, anche decisamente duro da addentare.

La rassegna è realizzata grazie al contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sona ed ad alcuni sponsor a cui stanno particolarmente a cuore le finalità della rassegna. In particolare Lazzarini Pneusservice, Sicurplanet ed Avis di Lugagnano. Il Baco da Seta è media partner della rassegna. L’ingresso è libero, gli organizzatori ringraziano comunque coloro che all’uscita vorranno contribuire con un’offerta a sostegno dell’iniziativa.