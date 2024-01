Sabato a Lugagnano torna la rassegna per famiglie “Buonanotte Sognatori” con “Un baule di filastrocche”

La rassegna teatrale Buonanotte Sognatori torna sabato 20 gennaio alle 20.30 nell’auditorium “Carlo Acutis” di Lugagnano a proporre per le famiglie e la comunità, uno spettacolo a cura della compagnia “Fior di teatro” dal titolo “Un baule di filastrocche”, grazie all’organizzazione della Pro Loco Sona.

Questo spettacolo, scritto e diretto da Paola Zermian, vede sul palco la stessa Paola Zermian con Nicola Pazzocco, già direttore artistico della rassegna.

La Palla Raccontastorie rotola per il mondo cercando ispirazione, e nel suo viaggio incontra orsi con gli occhiali che proteggono gli amici, gatti panciuti che affrontano uragani, impazienti libellule ma anche lente e sagge lumachine. Sembra tutto molto divertente e i due protagonisti decidono che anche loro vogliono studiare e diventare come lei, per poter giocare con le rime e viaggiare incontrando avventure speciali, ma non è facile come sembra… avranno bisogno dell’aiuto della sapiente Palla e del pubblico presente per essere promossi.

A fine spettacolo il baule delle filastrocche tornerà a chiudersi, ma aperto rimarrà il suo messaggio: solo l’ascolto attento e il prendersi cura dei racconti degli altri possono far ottenere l’ambito titolo di Raccontastorie. Una serata sicuramente coinvolgente considerando che i due interpreti lo definiscono un “Corso avanzato per aspiranti Raccontastorie”.

Si ricorda che la rassegna è realizzata grazie al contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sona ed ad alcuni sponsor a cui stanno particolarmente a cuore le finalità della rassegna. In particolare Lazzarini Pneusservice, Sicurplanet ed Avis di Lugagnano. Il Baco da Seta è media partner della rassegna.

L’ingresso è libero, gli organizzatori ringraziano comunque coloro che all’uscita vorranno contribuire con un’offerta a sostegno dell’iniziativa.