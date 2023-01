Sabato a Lugagnano terzo appuntamento con la rassegna per famiglie “Buonanotte Sognatori”

La rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori, proposta da Pro Loco Sona, giunge con successo al terzo appuntamento sabato 21 gennaio alle 20.30 all’auditorium parrocchiale di Lugagnano, con lo spettacolo dal titolo “Il primo bambino su Marte” proposto dalla compagnia “Gruppo Panta Rei”.

La regia è di Paolo Bergamo, drammaturgia originale di Enrico Saretta. Sul palco Marco Mattiazzo, Paolo Bergamo e Barbara Scalco, scenografia e pupazzi Damiano Zanchetta, costumi Stefania Bellò, luci Davide Stocchero.

La trama presenta il sogno di un bambino, la sua determinazione, il suo coraggio. “Il primo bambino su Marte” è un viaggio nell’immaginazione e nel suo potere. Protagonista è Luis, giovanissimo tuttofare pieno di idee e con un unico e grande obiettivo: diventare il primo astronauta a raggiungere il “pianeta rosso”, Marte. Ad aiutarlo nella sua impresa, o almeno a provarci, sarà il vecchio e bizzarro nonno, pittoresco personaggio che ha passato una vita a viaggiare, tenendo però i piedi sempre ben piantanti sulla Terra.

Luis, invece, no. Luis vuole di più, vuole varcare i confini di questo pianeta che sente stretto e incontrare nuovi popoli: egli, infatti, ha una convinzione, e cioè che l’uomo non sia solo nell’universo.

In questo si distingue dall’altro personaggio di questa incredibile e appassionante cavalcata da un pianeta all’altro: Minimarziano. Pure il giovane di Marte, anche lui intriso di sogni e fantasticherie, vorrebbe incontrare altri amici in giro per l’universo, ma a furia di delusioni è convinto invece di essere solo.

Lo spettacolo “Il primo bambino su Marte” è un piccolo grande viaggio nell’immaginazione, nella volontà di non fermarsi alle proprie certezze ma di spingersi sempre un po’ più in là, puntando sempre più in alto, senza paura… anche fino a un pianeta sconosciuto.

Ricordiamo che la rassegna di teatro Buonanotte Sognatori è dedicata alle famiglie e ad ingresso libero.

È realizzata grazie al sostegno di più realtà: assessorato alla cultura del Comune di Sona, Avis di Lugagnano, Sicurplanet, Sicurlogic e Lazzarini Pneusservice. Il Baco da Seta è la realtà media partner della rassegna.