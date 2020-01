Sabato 25 gennaio “Il covolo delle fade” a teatro a Sona con Buonanotte Sognatori, rassegna per famiglie

Sabato 25 gennaio alle ore 20.30 nel teatro parrocchiale di Sona riprende la Rassegna di Teatro per famiglie “Buonanotte Sognatori” ideato ed organizzato dai genitori dell’Associazione Cav. Romani in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sona.

Sul palco ci attende per questo quarto appuntamento la Compagnia “Altri posti in piedi” di Marco Pomari, Davide Colombini e Noemi Valentini con uno spettacolo dal titolo “Il covolo delle fade”.

I protagonisti sono un orco burlone, un montanaro curioso e la bellissima fada Aissa Maissa. Cosa accadrà a Manismando, il montanaro, il giorno in cui deciderà di andare alla ricerca del Covolo, il rifugio segreto delle Fade della Lessinia? Un viaggio in mezzo alle creature dei boschi che insegna come le cose troppo facili alla fine nascondano sempre un tranello.

Ricordiamo che Buonanotte Sognatori è una rassegna che viene organizzata grazie al sostegno degli sponsor Planetel e Leaderform, con la collaborazione della Proloco di Sona e Il Baco da Seta nel ruolo di media partner.

L’ingresso come sempre è libero.