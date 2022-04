Ruggeri in concerto a Palazzolo, organizza il Sona Calcio (con cui ha giocato lo scorso anno)

Grande evento musicale quello in calendario per sabato 21 maggio a Palazzolo. Un concerto organizzato dalla società del Sona Calcio.

A salire alle 21 sul palco del palazzetto dello sport della frazione sarà una stella assoluta della musica italiana, Enrico Ruggeri.

Un concerto che nasce da una collaborazione sportiva che aveva fatto notizia in tutta Italia. Lo scorso anno il cantautore milanese, infatti, a 64 anni aveva debuttato in Serie D proprio con la maglia Sona Calcio.

Ruggeri torna quindi nel Comune di Sona, ma questa volta non per indossare gli scarpini su un campo di calcio ma per far cantare tutti con le sue canzoni.

E’ possibile prenotare i biglietti del concerto inviando una mail ad asdsonacalcio@gmail.com. Per informazioni chiamare il numero 3927636775 o visitare il sito della società calcistica. Il concerto gode del patrocinio del Comune di Sona.

Nella foto Enrico Ruggeri con il presidente del Sona Calcio Paolo Pradella.