Ritrovato Davide Dal Castello di Palazzolo, era scomparso alcuni giorni fa. Sta bene

Finalmente arriva la notizia che tutti aspettavano: E’ stato ritrovato Davide Dal Castello, il ragazzo scomparso da Palazzolo qualche giorno fa.

La sua sparizione aveva creato immediatamente grandi preoccupazioni, e subito si erano impegnati nelle ricerche i Carabinieri, assieme alle protezione civile, ai vigili del fuoco, agli Alpini e alla polizia locale di Sona. Coinvolti nelle ricerche anche un elicottero, dei droni e cani.

La segnalazione di scomparsa era arrivata mercoledì 12 mattina, anche se non era chiaro quando di preciso il ragazzo si fosse allontanato da casa. Enormi i timori per quanto gli poteva essere successo, nella sua famiglia e nell’intera comunità di Sona. Una preoccupazione che ha segnato anche la partecipazione emotiva di migliaia di persone ben oltre Sona, che hanno condiviso la richiesta di aiuto per trovarlo sulle proprie pagine social.

Fortunatamente le ricerche intense e organizzate, che non si sono mai fermate, hanno portato al risultato tanto sperato: Davide, che proprio oggi compie 23 anni, è stato rintracciato qualche ora fa a Lazise. E sta bene.