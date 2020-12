Le previsioni del tempo indicano per lunedì 28 dicembre la possibilità per il nostro territorio di cielo coperto con neve debole e temperature tra lo zero ed un grado.

Per questo motivo il Comune di Sona ha già attivato, come da protocollo, il piano neve della Protezione Civile, con l’intervento di alcuni mezzi spargisale che in queste ore stanno percorrendo le vie più trafficate e le zone più a rischio del territorio, per un’azione preventiva antineve.

L’intervento proseguirà anche nelle prossime ore nei quattro paesi di Sona.