Rischi strutturali per la Pieve di Santa Giustina a Palazzolo? Il Comune affida delle indagini tecniche

Sembra proprio che la millenaria Pieve di Santa Giustina presso il cimitero della frazione di Palazzolo (nella foto di Mario Pachera) necessiti di fare un tagliando.

E’ questo quanto risulta all’ufficio tecnico del Comune di Sona che, a seguito dell’installazione di alcuni fessurimetri collocati in corrispondenza di fessure nella struttura, e dopo aver valutato i dati del monitoraggio effettuato, ha potuto constatare che sono presenti alcuni movimenti della struttura della Pieve.

Per evitare quindi dissesti o danneggiamenti dell’edificio, che ha un immenso valore storico ed artistico, il Comune tramite due determine di luglio ha affidato delle indagini preliminari finalizzate a conoscere con precisione le problematiche di tipo statico-strutturale che insidiano la Pieve e, quindi, poter successivamente formulare un’ipotesi di intervento mediante un progetto di fattibilità tecnico-economica.

Una serie di indagini sono state affidate ad una ditta specializzata di Bardolino che effettuerà un rilievo con tecnologia laser scanner 3D, sia interno che esterno alla struttura, che garantisce una maggiore precisione rispetto al rilievo topografico classico.

Altre indagini sono state affidate ad una ditta specializzata di Legnago, che è stata incaricata di stendere una relazione geologica e geotecnica, con valutazioni riferite alle risultanze delle prove fessumetriche, di effettuare una prova penetrometrica dinamica del terreno e di intraprendere un’indagine geofisica.

Il costo dei due affidamenti ammonta complessivamente a 7869 euro e solo al termine delle indagini tecniche sarà possibile capire la gravità del problema e individuare quali interventi si renderanno necessari.

La bellissima Pieve di Santa Giustina risale ai secoli X e XII, e viene già citata nell’anno 966 in documenti del Monastero di San Zeno come “iura sancte Iustine posidet” e in una Bolla di Papa Eugenio III del 17 maggio 1145, come “Plebem Palatioli cum decimis”.

L’oratorio della Pieve potrebbe essere sorto su di un preesistente tempio pagano, documentato da mattoni romani inseriti nelle due absidi e in un notevole frammento del primo secolo, di un cippo scolpito con un grifone e un giglio-candelabro, di recente ritrovamento. Le pietre finemente lavorate documentano l’esistenza, in epoca longobarda, fra il VII e VIII secolo, di una chiesa cristiana di notevole splendore.

La costruzione subì nel tempo parecchi danneggiamenti a causa di terremoti e devastazioni. Al suo interno si ammirano numerosi affreschi e la curiosa particolarità delle due absidi pur essendo edificata ad una sola navata: l’abside maggiore con l’altare in pietra e l’abside minore con il fonte battesimale. Il campanile romanico, eretto nel 1200, presenta agli angoli materiali di diverse fasi costruttive: fino a metà pietre calcaree, quindi tufo vulcanico ed infine mattoni.