Riqualificazione di via Salvo D’Acquisto: Lavori in corso a Lugagnano

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del quartiere che si sviluppa intorno a via Salvo D’Acquisto a Lugagnano.

Il sindaco Gianluigi Gianluigi Mazzi spiega: “Parliamo di una zona costruita tra gli anni ‘60 e ‘70, purtroppo caratterizzata da limiti di viabilità, priva di molti sottoservizi e bisognosa di una importante riqualificazione. Non una semplice manutenzione quindi ma un lavoro che porterà ad una vera e propria riqualificazione del quartiere, costruito in passato senza la minima pianificazione dell’aspetto viabilistico e dei servizi quali parcheggi, caditoie e illuminazione”.

I lavori, che sono attualmente in corso, prevedono la completa riurbanizzazione della zona residenziale e comprendono, in via esemplificativa, la realizzazione della rete di raccolta delle acque piovane, l’integrazione e riqualificazione a led dell’illuminazione pubblica ed il rifacimento integrale della pavimentazione stradale, incluse la segnaletica orizzontale e verticale.

La spesa complessiva è di 150 mila euro, di cui 110.000 euro ottenuti dallo Stato e 40.000 euro finanziati dal bilancio comunale.

“Si tratta – chiarisce Mazzi – di un vero e proprio adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio stradale comunale che creerà qualche momentaneo disagio ai residenti ma che alla fine permetterà loro di godere di una reale valorizzazione della zona”. E aggiunge: “La scelta di intervenire in forma radicale e completa comporta chiaramente un costo maggiore ma si contrappone con fermezza alla mentalità del ‘mettere una pezza’ a quanto nel passato era stato fatto male”.