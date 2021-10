Riportare i sindaci al centro del paese reale, anche per ricostruire il rapporto con i cittadini

“Sto inaugurando una gelateria. Tocca fare anche questo, quando si ha la responsabilità di una comunità. Nel post-pandemia aprire un’attività mi sembra importante, il segno tangibile che stiamo ripartendo. Se mi invitano, io cerco di andare sempre. Per testimoniare la vicinanza delle istituzioni alle persone”. Inizia così, con una risposta al telefono, l’intervista che il sindaco di Bari Antonio Decaro ha rilasciato qualche giorno fa a La Repubblica.

E da lì parte uno sfogo che Decaro fa contro il suo partito, il PD, ma che in realtà vale oggi per tutti i partiti ed i movimenti oggi in Italia. E lo si è visto anche in occasione della recente tornata elettorale che ha coinvolto tante città italiane, tra le quali Milano e Rona. “Fanno sempre lo stesso errore – spiega Decaro -, non riescono a comprendere quanto siamo decisivi noi sindaci. Dopo il presidente della Repubblica, i sindaci sono le figure istituzionali in cui i cittadini hanno più fiducia. Rappresentano l’ossatura del Paese”.

Un’alzata di scudi, a nome di tutti i sindaci italiani, che Decaro rappresenta quale presidente dell’Anci, interessante perché mette nero su bianco al massimo livello quello che da tempo si sentiva negli interventi di tanti primi cittadini anche nel veronese. Anche il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi più volte si è pronunciato in questo senso.

“Non ci basta più essere solo ascoltati – spiega ancora Decaro -. Vogliamo entrare nei luoghi dove si prendono le decisioni, essere utilizzati per fare proposte al Paese. Andate in qualsiasi media città o piccolo Comune e chiedete il nome del parlamentare del territorio. Non lo conosce nessuno. Mentre quello del sindaco sì, sanno pure dove abita e se non lo trovano in municipio gli vanno addirittura a citofonare a casa”.

Questo sentirsi troppo spesso abbandonati da partiti di riferimento, dai governi centrali e regionali, dalle istituzioni, sta diventando sempre più un coro unanime dei sindaci italiani. Anche, e forse soprattutto, in tempo di Covid quando sono stati chiamati sul territorio a compiti che vanno ben oltre le competenze e gli incarichi che le norme affiderebbero loro. Esponendoli, tra l’altro, a rischi legali assurdi come il caso di quel sindaco che era stato indagato perché un bambino era rimasto con una mano schiacciata nella porta di un edificio pubblico.

Potrebbe essere proprio quella di ridare dignità e centralità alla figura del sindaco una delle ricette dalle quali ripartire per ricostruire un tessuto civico pesantemente sfilacciato da anni di politica della irresponsabilità.

Sindaci che devono tornare ad essere gli interlocutori principali per la politica nazionale proprio in quanto i soggetti che, profondamente radicati nel territorio che amministrano, devono concretamente mettere a terra e far camminare i provvedimenti che arrivano da Roma o da Venezia.

Il grido di Decaro, che è anche il grido dei sindaci veronesi, non deve rimanere inascoltato. Senza, sia chiaro, trasformare i Comuni in feudi autogestiti – si è visto pure questo negli anni, e non è stato un bel vedere – e senza dare alcun assurdo potere di veto ai primi cittadini sui provvedimenti regionali e nazionali.

Investendo però nei Comuni, ed in chi li guida, in termini di riforma e semplificazione del quadro normativo di riferimento, di valorizzazione dei ruoli e delle competenze, di riassetto dei poteri e delle responsabilità e di revisione della finanza pubblica

Permettendo all’ente territoriale più di prossimità che abbiamo in Italia di trasformarsi realmente nel tassello imprescindibile del puzzle che va a comporre una nazione che funziona e che vuole investire nel proprio futuro.