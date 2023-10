Ripartono le attività legate alla lettura nelle biblioteche di Sona e Lugagnano

Dopo la pausa estiva, ripartono le attività legate alla lettura nelle biblioteche di Sona e di Lugagnano (nella foto di Mario Pachera).

Si comincia con un laboratorio per ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni – a cura di Rosi Vallenari – che avrà luogo in biblioteca a Lugagnano dalle ore 16.45 alle ore 17.45 i seguenti mercoledì di ottobre: 4, 11, 18 e 25. Verranno proposti gli incipit di alcuni libri con l’obiettivo di incuriosire e di stimolare la creatività. La musica, il movimento ed alcuni giochi renderanno gli incontri coinvolgenti. E’ richiesto un abbigliamento comodo e calze antiscivolo.

Anche per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni di età, sono previsti una serie di appuntamenti in Biblioteca a Sona, di sabato mattina alle ore 10,30. Si terranno quattro letture in lingua inglese a cura di Creative Language il 18 e 25 novembre, il 2 e 16 dicembre.

Le attività saranno tutte ad ingresso libero, con la prenotazione del posto, scrivendo sempre all’indirizzo e-mail i.canzan@comune.sona.vr.it oppure telefonando in biblioteca (numero di telefono: 045514383; orari di apertura: martedì dalle 9 alle 13; mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30).

Il 4 ottobre a Lugagnano ricominciano anche gli incontri del Gruppo Lettura. Si tratta del sesto anno di attività per un gruppo di lettrici e lettori sempre più numeroso. A confermarlo sono le iscrizioni, che si sono dovute chiudere pochi giorni dopo l’apertura per il raggiungimento (e lieve sforamento) del numero massimo di iscritti.