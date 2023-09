Ripartito con un pieno di entusiasmo il Piedibus a Lugagnano

Da oggi lunedì 18 settembre, prima del suono della campanella di inizio lezioni a scuola, le vie di Lugagnano si sono colorate di bambini rigorosamente in fila indiana con i loro giacchetti rifrangenti e le loro colorate cartelle, guidati e sorvegliati dai volontari accompagnatori del Piedibus.

Fruttuoso dunque l’incontro esplicativo del Comitato Genitori della settimana scorsa che ha raccolto l’importante riscontro di circa 90 iscritti e 40 accompagnatori.

Le linee attive per l’attuale unico plesso scolastico di Via Carducci sono tre, la rossa e l’arancio hanno inglobato le linee precedenti che servivano la Pellico 1 ed è ripartita la linea blu che parte da Via Salazzari.

Le iscrizioni al Piedibus, sia per i bambini sia per gli accompagnatori, sono ancora aperte per qualche giorno e il Comitato Genitori è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.