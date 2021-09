Riparte l’Università popolare di Sona: iscrizioni dall’8 settembre

L’Università popolare, fiore all’occhiello della cultura sonese, è pronta a ripartire. La presentazione dei corsi è prevista per giovedì 9 settembre, alle 18.30, nell’area esterna alla biblioteca di Sona. I posti sono limitati, e per presenziare è necessario il green pass.

Le iscrizioni, che si effettuano mediante compilazione dell’apposito modulo, da inviare per e-mail o consegnare direttamente alle biblioteche di Sona o Lugagnano, si aprono invece l’8 settembre. Il pagamento deve avvenire tramite il sistema Pago PA.

Quello alle porte è il 34esimo anno dell’Università popolare: un appuntamento culturale ormai consolidato, che non si è fermato nemmeno in tempo di Covid.

Come spiega la rettrice Nora Cinquetti, infatti, l’anno scorso sono stati ben 27 i corsi che sono riusciti a partire, fra quelli online e quelli in presenza, per un totale di 300 iscritti.

“I corsi online, inizialmente faticosi – afferma la rettrice –, sono stati premiati con iscrizioni di cittadini del nostro comune, di altri comuni e province e persino di due corsisti da Argentina e Brasile! I corsi in presenza, con tutte le precauzioni e attenzioni anti Covid, sono stati caratterizzati da aperture, chiusure e riaperture, tuttavia ogni corso ha resistito fino al termine del percorso previsto”.

E quest’anno si riparte con un’offerta formativa molto ricca, pensata per soddisfare i più svariati interessi. Il vademecum con la presentazione dei corsi, fra proposte online e in presenza, è disponibile sul nostro sito, oppure ritirabile in formato cartaceo presso la biblioteca di Sona e la sala lettura di Lugagnano.