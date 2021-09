Riparte il Piedibus. A Sona si cammina già mentre a Lugagnano lunedì iscrizioni e organizzazione delle linee

Mentre a Sona il Piedibus è già partito, a Lugagnano il Comitato Genitori ha indetto una riunione per presentare il servizio lunedì 27 Settembre alle ore 20,30 presso la Baita degli Alpini.

All’incontro sono invitati, oltre ai volontari vecchi e nuovi, anche tutti i genitori intenzionati ad iscrivere il proprio figlio. Per poter far aderire al servizio lo studente, è assolutamente necessaria la presenza di un genitore alla riunione (non sono ammesse deleghe), dal momento che si dovranno comunicare i dati personali e firmare l’adesione per il minore. In caso di impossibilità oggettiva a partecipare, si consiglia di mandare qualcuno che si informi su percorsi ed orari, ma il Comitato precisa che non sarà possibile assicurare l’inserimento a Piedibus avviato.

Le linee verranno definite durante questa serata così come gli orari, se vi saranno un numero sufficiente di iscritti ed accompagnatori. Va ricordato che le linee potranno essere attivate solo se ci saranno abbastanza accompagnatori.

A guidare i piccoli a scuola possono essere genitori, nonni, zii, vicini di casa, disponibili a mettersi in gioco per la comunità come volontari. Per diventare accompagnatore, basta avere anche solo un giorno a settimana da mettere a disposizione nella mezz’ora circa (tra le 7.30 e le 8.00) che precede l’entrata a scuola degli studenti, scortandoli a piedi nel tratto che va dalla fermata della linea all’istituto scolastico. E’ opportuno che gli accompagnatori siano muniti di green pass.

Il Piedibus è presente da anni nella comunità di Sona e vive grazie a tante persone generose che credono in questo servizio, perchè porta innumerevoli vantaggi ai bambini, ai genitori, alla scuola e al comune di residenza. Favorisce la salute e l’autonomia del bambino, contribuisce ad aumentare la sicurezza e riduce il traffico all’entrata nell’istituto scolastico, garantisce più tempo e meno stress ai genitori che lavorano, è ecologico, economico e stimola la socializzazione.

Nelle foto, due disegni realizzati dai bambini del Piedibus di Lugagnano.