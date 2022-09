Riparte il Piedibus a Lugagnano, sabato si tiene Festibus al parco Conti e lunedì la riunione organizzativa

Martedì 13 settembre alle 19.30 il Comitato Genitori di Lugagnano raccoglierà le iscrizioni al servizio Piedibus per l’anno scolastico ormai alle porte.

L’incontro con i genitori degli studenti interessati e con i preziosi accompagnatori volontari sarà presso la palestra della scuola primaria Silvio Pellico 1, passando dall’ingresso laterale su via De Gasperi, vicino alla nuova Biblioteca.

Durante la serata saranno fornite ai presenti tutte le informazioni sul funzionamento ed il regolamento del servizio. In base al numero dei bambini iscritti e degli accompagnatori, si deciderà quali linee attivare.

E’ possibile ricevere informazioni sul servizio Piedibus o proporsi come accompagnatori anche sabato 10 settembre dalle ore 16 presso il parco Conti di Lugagnano, dove il Comitato Genitori Lugagnano e gli amici di “Che scatole!” organizzano il Festibus.

Si tratta di una bella occasione per un pomeriggio di giochi nella cornice accogliente di uno degli spazi verdi più belli di Lugagnano, facendo anche merenda o aperitivo insieme. Chi vorrà potrà dare un piccolo contributo, che verrà poi investito in attività future legate ai bambini e ai ragazzi del nostro territorio.

Si ricorda infine che, poter far partire più linee Piedibus possibili, è indispensabile, oltre all’adesione degli studenti, la presenza di sufficienti accompagnatori adulti. A guidare i piccoli a scuola possono essere genitori, nonni, zii, vicini di casa, disponibili a mettersi in gioco per la comunità come volontari.

Per diventare accompagnatore basta avere anche solo un giorno a settimana da mettere a disposizione nella mezz’ora circa (tra le 7.30 e le 8.00) che precede l’entrata a scuola dei bambini, scortandoli a piedi nel tratto che va dalla fermata della linea all’istituto scolastico.

Per poter far aderire al servizio lo studente, si ricorda ai genitori che è necessaria la presenza di almeno uno di loro alla riunione, dal momento che si dovranno comunicare i dati personali e firmare l’adesione per il minore. Non sarà possibile accettare iscrizioni a servizio avviato.