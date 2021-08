Riparte ad ottobre il Gruppo Lettura di Sona. Iscrizioni aperte dalla prossima settimana

Ad ottobre, per il quarto anno consecutivo, riprenderanno gli incontri del Gruppo Lettura della Biblioteca di Sona, che si svolgeranno fino a maggio, un mercoledì al mese alle ore 18.30 presso la Sala Lettura di Lugagnano.

“Una volta al mese e per tre anni consecutivi, da autunno fino a tarda primavera – spiega la coordinatrice del gruppo (e collaboratrice del Baco), professoressa Chiara Giacomi – i partecipanti hanno affrontato in autonomia la lettura di un romanzo, prendendolo a prestito in biblioteca o acquistandolo. Poi il testo è stato discusso insieme in Sala Lettura, davanti ad una tazza di tè e ad una fetta di torta. Durante il lockdown e i mesi successivi, che hanno visto l’alternarsi di restrizioni più o meno rigide per prevenire il contagio da Covid-19, il gruppo si è saputo adattare e vari momenti di confronto sono avvenuti on line, ma si spera che d’ora in poi si possa tornare al dialogo in presenza, ovviamente nel rispetto delle regole, tra cui l’obbligatorietà del Green Pass”.

“Il nostro è un gruppo eterogeneo – continua la coordinatrice – che basa il confronto sulla libertà d’opinione e su una certa leggerezza. Non ci prendiamo troppo sul serio, non abbiamo la pretesa di fare critica letteraria, semplicemente amiamo condividere emozioni e riflessioni che la lettura di un certo libro ci ha trasmesso, cercando di ascoltarci il più possibile e rispettare anche i punti di vista diversi dal nostro. La maggior parte di noi è insieme fin dal 2018, cioè dall’anno di nascita della nostra piccola comunità di lettori, e questo dimostra che si è creato un clima sereno e stimolante. L’unica cosa che ci manca è uno spazio più confortevole ed adeguato alle nostre esigenze, ma sappiamo che la nuova Sala Lettura presso la Scuola Primaria Silvio Pellico è in fase di realizzazione, perciò contiamo di poterci incontrare lì quanto prima.”

Le iscrizioni, gratuite, si ricevono in Sala Lettura a Lugagnano o in Biblioteca a Sona da martedì 7 settembre a sabato 12. I posti sono limitati ed è obbligatorio possedere il Green Pass.

È possibile anche iscriversi telefonicamente, chiamando direttamente la biblioteca al numero 045 514383 o scrivendo una mail a biblioteca@comuna.sona.vr.it.