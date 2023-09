Rinnovo delle cariche del Forum delle associazioni di Sona: Un’occasione da non sprecare

Martedì 26 settembre alle 18.30 nella sala del consiglio tutte le associazioni di Sona sono stato invitate dal Comune per il rinnovo delle cariche del Forum delle associazioni – i cui membri di diritto sono i presidenti delle associazioni – per il mandato amministrativo 2023-2028.

Il Forum dovrà darsi nuovi presidente e vicepresidente e i due nuovi rappresentanti delle associazioni che andranno a completare la Commissione Consultiva Comunale che, per la parte politica, ha visto la nomina da parte del consiglio comunale lo scorso 30 agosto di Nicola Manara, Luca Ceriani – per la maggioranza – e Corrado Busatta per la minoranza.

Presidente uscente del Forum è Simone Caltagirone. Eletto poco più di un anno fa, il 9 giugno 2022 dopo un percorso non semplice con qualche fumata nera, Caltagirone si è poi candidato nelle fila di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Corrado Busatta alle elezioni amministrative di Sona dello scorso maggio.

Quello di martedì non costituisce un semplice passaggio burocratico, ma segna invece un momento fondamentale che ci auguriamo la nuova amministrazione comunale e le associazioni che parteciperanno colgano in tutta la sua portata.

Il Forum non può correre il rischio di appiattirsi sul solo ruolo di regolatore della distribuzione dei contributi economici del Comune alle associazioni ma deve saper diventare sempre più il vero luogo di sintesi dell’associazionismo sonese.

Perché questo sia possibile è necessario individuare una presidenza forte, che sappia essere al contempo un interlocutore affidabile ma autonomo nei confronti dell’amministrazione comunale ed un riferimento autorevole ed inclusivo per le associazioni.

Quindi le elezioni dei nuovi vertici del Forum delle associazioni costituiscono già un primo banco di prova per la nuova amministrazione Dalla Valentina, ed i nomi che emergeranno diranno molto di quello che si vuole che sia il futuro associazionistico a Sona.