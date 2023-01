Rinnovato nella continuità il direttivo degli Alpini di Lugagnano. Fausto Mazzi confermato capogruppo

Lo scorso 8 dicembre si è tenuto presso la Balta Alpini “Arnoldo Cristini” il rinnovo del direttivo delle penne nere di Lugagnano. Il nuovo direttivo, i cui incarichi sono stati affidati in questi giorni, resterà in carica per il triennio 2023-2025.

La giornata del tesseramento, che ha visto una grande affluenza, è poi proseguita con il pranzo sociale con ben 152 partecipanti. Tra loro anche il presidente sezionale degli Alpini Luciano Bertagnoli ed il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi.

Il nuovo direttivo (nella foto di Gaetano Fattori) vede la conferma del capogruppo uscente Fausto Mazzi e del suo vice Alessandro Recchia. Gli altri componenti, ognuno con uno specifico incarico operativo, sono Giordano Cicala, Giorgio Bendinelli, Bruno Brazioli, Giuseppe Castioni, Giorgio Chiesara, Roberto Cristini, Gianfranco Dalla Valentina, Lucio Favari, Andrea Galassi, Aldo Gozzi, Luca Lonardi, Osvaldo Lonardi, Severino Olioso, Giuseppe Pavesi, Gianluca Spada, Albino Turata, Olimpio Venturi, Stefano Bergamin, Luigi Bonesoli, Alex Caprini, Michele Giacomelli, Giovanni Laorno, Marco Masotto e Gianluigi Valle.

“Desidero ringraziare i consiglieri uscenti per tutto quello che hanno fatto e continueranno a fare per diffondere l’immagine di un gruppo vivo e vitale legato alle tradizioni passate ma anche nel presente – dichiara il capogruppo appena riconfermato Fausto Mazzi -. E non dimentico quelli in carica per il grande impegno, senso del dovere e spirito alpino che hanno dimostrato in quest’ultimo triennio”.

“Il 2023 appena iniziato – prosegue Fausto Mazzi – sarà l’anno della ripresa dopo la pandemia, anche se a onor del vero non abbiamo mai staccato. Il calendario sarà fitto, ricco di manifestazioni sezionali a cominciare dai vari pellegrinaggi e dalle adunate di zona. Sicuramente un ruolo importante lo avranno l’ampliamento del museo, le serate culturali per le quali il gruppo ha lunga pratica, non dimentichiamo le alleanze con altre realtà del territorio e che abbiano il nostro DNA, da cui scaturiranno sicuramente nuove idee. E non dimentico il nostro coro ‘Amici della baita’ diventato oramai anche internazionale”.