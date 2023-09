Rinnovate le cariche del Forum delle associazioni di Sona: Daniela Grigoli di San Giorgio nuova presidente

Martedì 26 settembre in sala consiliare si è riunito il Forum delle associazioni per eleggere i nuovi responsabili a seguito del cambio di amministrazione, come da regolamento. Buona la presenza in sala con 33 associazioni rappresentate da più di 40 partecipanti.

Come primo momento di incontro con la nuova amministrazione, il sindaco Gianfranco Dalla Valentina e l’assessore Orietta Vicentini si sono presentati ed hanno sottolineato quanto il Forum delle associazioni “costituisca un’opportunità di relazione diretta per l’amministrazione comunale ma soprattutto per le associazioni”.

Presenti in sala i componenti della commissione consultiva eletti dal consiglio comunale ed in particolare i consiglieri: Luca Ceriani e Nicola Manara per la maggioranza e Corrado Busatta per la minoranza.

Presenti in sala anche Marika Poggese, nuova funzionaria del settore cultura ed associazioni del Comune di Sona, succeduta a Raffaella Tessaro neo pensionata, ed Elisa Melloni come figura di supporto nella gestione dei servizi di competenza.

La fase introduttiva ha permesso a tutti i partecipanti di presentare l’associazione di provenienza, come segno di consapevolezza da parte di tutti delle realtà presenti in sala. Nella seconda parte, Marika Poggese ha introdotto il regolamento per l’elezione ai nuovi ruoli di presidente, vice-presidente e due membri della commissione consultiva.

Le candidature, preventivamente comunicate, hanno riguardato il presidente. Unica candidatura quella di Daniela Grigoli della Polisportiva di San Giorgio in Salici che è stata eletta a voto palese all’unanimità.

Per il ruolo di vicepresidente, dopo una consultazione in sala tra le persone presenti, si è reso disponibile Andrea Favari dell’associazione ANTS. Per il ruolo di componenti della commissione consultiva si sono resi disponibili Bruno Stevanoni dell’associazione Parco Franco Conti di Lugagnano ed Andrea Soave dell’associazione “Il Dono”, sempre di Lugagnano. Tutti i candidati sono stati eletti a voto palese non essendo presenti altre candidature alternative.

Completata la fase elettiva, l’incontro si è concluso con l’auspicio che la nuova elezione del Forum consenta alle iniziative ed ai progetti per e con le associazioni del territorio di riprendere il percorso di condivisione dell’attività sociale a livello inter-associativo sul nostro territorio.

Nella foto, la neo presidente Grigoli con gli eletti, assieme al sindaco Dalla Valentina, all’assessore Vicentini e a Poggese e Melloni del Comune.