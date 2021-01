Rimandato a domani l’arrivo a Sona di Maicon. Impossibile lo scalo a Lisbona causa Covid

Come abbiamo scritto, il campione brasiliano Maicon (nella foto con Mourinho) era atteso oggi a Malpensa per poi dirigersi in quel di Sona, per conoscere la nuova squadra nella quale militerà nei prossimi mesi.

In realtà il suo arrivo è slittato, probabilmente a domani. A Maicon, infatti, in partenza dalla città di Belo Horizonte e in arrivo a Milano con scalo intermedio a Lisbona, è stato comunicato al momento dell’imbarco che lo scalo a Lisbona gli avrebbe poi impedito di ripartire per l’Italia, causa le prescrizioni anti Covid.

Quindi volo rimandato, forse a domani come si diceva, con arrivo direttamente in Italia, a Roma, con un volo della nostra compagnia di bandiera. E poi, finalmente, l’inizio dell’avventura a Sona.