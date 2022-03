Rifugiati dall’Ucraina: Stabilite le regole per la gestione dell’accoglienza di chi fugge dalla guerra

Prosegue la drammatica crisi ucraina, e anche a Verona e a Sona si intensifica l’organizzazione per accogliere al meglio i rifugiati e per raccogliere ed inviare materiale e beni di sostegno alla popolazione locale.

E mentre a Sona salgono a cinque gli ucraini ospitati, per ora in strutture private, ad aggiornare sulle novità organizzative di oggi è il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi.

“Con ordinanza n. 872 del 4 marzo, che definisce le disposizioni per la gestione sul territorio italiano dell’accoglienza, del soccorso e dell’assistenza alla popolazione in arrivo dall’Ucraina – spiega Mazzi – il Dipartimento di Protezione Civile chiarisce che al Dipartimento spetta il coordinamento delle componenti e delle strutture operative impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina nel nostro Paese. Al contempo, le regioni e le province autonome coordinano i sistemi regionali di protezione civile impegnati nel concorso delle attività di accoglienza, soccorso e assistenza”.

In particolare, le regioni provvedono a organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali; gli alloggi temporanei per le persone in arrivo o di passaggio in Italia; l’assistenza sanitaria e l’assistenza alle persone che dall’Ucraina arrivano al confine italiano.

Per dare accoglienza alle persone provenienti dall’Ucraina, le regioni possono utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Le Prefetture, in raccordo con le regioni, si occupano dell’accoglienza dei cittadini ucraini in Italia mediante la rete dei centri di accoglienza e il sistema di accoglienza e integrazione già istituiti. Inoltre, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità, possono provvedere a reperire ulteriori strutture ricettive.

“L’art. 7 dell’Ordinanza prevede inoltre – prosegue Mazzi – che le persone provenienti dall’Ucraina possano lavorare, autonomamente o in forma subordinata, a seguito della richiesta, alla Questura, di permesso di soggiorno”.

La Regione del Veneto ha predisposto un’apposita sezione del sito istituzionale dedicata all’accoglienza, accedendo alla quale è possibile compilare un apposito modulo per segnalare la disponibilità ad offrire ai profughi ucraini nel territorio della regione alloggi, opportunità di lavoro o altro.

Per gestire l’ospitalità in questa fase di emergenza da parte dei cittadini che si stanno spontaneamente offrendo per accogliere cittadini ucraini in fuga dalla guerra, valgono le seguenti indicazioni.

Cosa devo fare se accolgo persone ucraine in una casa di cui sono titolare?

Compilare il modulo di dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari con i dati richiesti, completarlo con la documentazione richiesta e presentarlo entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza:

tramite PEC all’indirizzo sona.vr@cert.ip-veneto.net ;

all’indirizzo ; all’ufficio polizia giudiziaria al comando di polizia locale in piazza Roma a Sona capoluogo dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 10.

Se la persona che arriva ha necessità di cure mediche dove posso andare?

tutti i cittadini ucraini presenti possono accedere alle cure emergenziali al Pronto Soccorso, pagando eventualmente il ticket se la prestazione era urgente;

si suggerisce di portare con sé passaporto ed eventuali medicine o terapie seguite;

tutti i minori possono accedere al pronto soccorso per le valutazioni urgenti.

Nel frattempo, ha preso il via la raccolta di beni di prima necessità organizzata dal Comune di Sona, insieme alla Protezione Civile di Sona e al Forum delle Associazioni, presso la “Casa di Alice” in via Kennedy 15 a Lugagnano, entrata parcheggio Amadori, da lunedì al sabato dalle ore 8 e 30 alle 12.