“Riflessioni sull’esistere”: A Sona una rassegna sui temi del nostro tempo, si inizia con la Giornata della Memoria

Si intitola “Riflessioni sull’esistere” la rassegna promossa dal Comune di Sona per inaugurare l’anno nel segno della cultura. Quattro gli appuntamenti in programma fra gennaio e marzo con autori che hanno affrontato i grandi temi del nostro tempo nei loro libri editi dalla Casa Editrice Gabrielli Editori di Verona. Tutti gli eventi sono gratuiti e si terranno in sala consiliare.

Il primo, in occasione del Giorno della Memoria, è in programma per venerdì 27 gennaio alle 20.30 e tratterà il tema dei totalitarismi e delle dittature nel XX e XXl secolo. Relatore della serata sarà Roberto Fiorini, autore di “Dietrich Bonhoeffer testimone contro il nazismo”.

La programmazione prosegue lunedì 27 febbraio alle 18.30 con Stefano Manera, autore di “Questo nostro immenso amore. Il mio viaggio nella compassione e nella cura” che tratterà, sulla base delle esperienze vissute come medico, del binomio amore-dolore come dimensione naturale dell’uomo.

Il terzo appuntamento, calendarizzato per venerdì 10 marzo alle 20.30, è rivolto a tutti i genitori e a coloro che si confrontano quotidianamente con il compito di educare i più giovani: Ezio Aceti, autore di “La bellezza di crescere. Guida per genitori ed educatori che vogliono amare”, ripercorrerà le sei tappe del crescere umano, dall’infanzia fino all’età adulta, passando per l’adolescenza.

L’ultimo appuntamento della rassegna, in programma per mercoledì 29 marzo alle 20.30, tratterà del superamento della dicotomia tra scienza e fede con l’intervento di Claudia Fanti, curatrice di “Il cosmo come rivelazione. Una nuova storia sacra per l’umanità”, e di Paolo Scquizzato.

“Il tempo che stiamo vivendo – afferma l’assessore alla cultura Gianmichele Bianco – ci chiede di tornare a riflettere sui grandi temi dell’esistenza umana. Conoscere è necessario per comprendere, perciò abbiamo coinvolto quattro autori di particolare rilievo per alimentare un costruttivo dibattito su alcune tematiche pregnanti per la costruzione della nostra identità e della nostra società”.