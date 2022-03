Riflessioni su quella politica di Sona che non sa credere ai giovani

Napoleone, non uno qualunque, nelle sue memorie scrive che la freddezza è la più grande qualità di un uomo destinato a comandare. La capacità di leggere la realtà senza paraocchi, senza preconcetti, in maniera chirurgica permette alla leadership, a qualsiasi livello, di valutare i percorsi da prendere, e pure quelli da evitare.

Di converso, la mancanza di una visione chiara e serena impedisce di capire il presente ed il contesto, determinando errori che possono risultare irreparabili.

Una miopia che, in una qualche maniera, intravvediamo in una certa tendenza di parte della politica sonese di declamare ad ogni piè sospinto l’importanza, la centralità, la bellezza del valorizzare i giovani, di assicurare spazi, ruoli e responsabilità alla generazione che preme alle porte del nostro mondo di adulti. Salvo poi rimangiarsi tutto quando vengono prese le scelte che veramente contano.

Un fenomeno evidente e che attraversa in maniera trasversale i gruppi che oggi compongono la maggioranza, o almeno quel che resta di loro dopo quasi quattro anni di legislatura.

Eppure la freddezza di fermarsi e di capire che un ricambio generazionale non è solo doveroso, ma pure necessario e anche redditizio dal punto di vista elettorale non dovrebbe mancare. Soprattutto a chi sta già lavorando per dare continuità a questa amministrazione, pur probabilmente con un perimetro politico non perfettamente sovrapponibile all’attuale e con una leadership sicuramente differente, data l’impossibilità giuridica del sindaco Mazzi di ricandidarsi.

Inserire in maniera organica e strutturale ragazze e ragazzi – che esistono, non mi si dica più che sono introvabili – in un processo che li porti a crescere nella competenza e consapevolezza di cosa significhi amministrare (l’esperienza non difetta certo a Mazzi e al suo gruppo) porterebbe il vantaggio immediato di riportare entusiasmo e visione prospettica in un gruppo che, a tutta evidenza, si sta avvitando su se stesso. E, al contempo, amplierebbe l’orizzonte della maggioranza, che ben opera in Comune ma che politicamente sembra aver perso da tempo qualsiasi spinta propulsiva.

Come fare? Se posso azzardare un consiglio – non richiesto e probabilmente nemmeno gradito – proporrei il sistema Baco. Che, molto semplicemente, consiste nel credere ai ragazzi il giorno stesso nel quale entrano a far parte del gruppo. E credere nei fatti concreti. Per noi la fiducia significa metterli subito in pagina, con i loro articoli, le loro firme e pure le loro foto. E non pensiate che oggi sia cosa semplice esporsi ad una platea così ampia con le proprie parole e le proprie opinioni. Ma funziona, funziona sempre.

Questo sentirsi da subito parte integrante del gruppo, questo essere immediatamente consapevoli di avere un ruolo preciso e riconosciuto, permette di creare legami veri all’interno della redazione e di valorizzare al meglio ciascuno di loro. Per quello che sono e per quello che sanno fare.

Quale invece l’errore che fa spesso la politica? Quello di concedere con facilità e generosità ai giovani grandi pacche sulle spalle, gran sorrisi, grandi elogi di cartapesta. Per poi, quando arriva il momento di prendere le decisioni, quando le cose diventano importanti, lasciare quei ragazzi fuori dalla porta. E così ogni entusiasmo velocemente si spegne, la rete si sfilaccia e si sfibra e le ceneri si freddano. Ed in quella stanza ci si ritrova sempre gli stessi, a lamentarsi di questi ragazzi che proprio non vogliono impegnarsi.

Mi rivolgo a chi oggi, fuori e dentro la maggioranza, vuole dare valore e prospettiva ad una propria proposta politica per sona per i prossimi cinque, dieci, quindici anni: proviamo a cambiare le cose e ad aprirla quella porta?