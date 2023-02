“Riflessi” di una passione che dura da trent’anni: Germana saluta Lugagnano

Germana Dusi, parrucchiera con il suo “Riflessi & Acconciature” da trent’anni a Lugagnano, lascia il paese per intraprendere una nuova avventura ad Isolalta di Vigasio: “Qui si è creata negli anni una vera famiglia, che ringrazio di cuore: se sono la persona e la professionista con l’esperienza e le soddisfazioni di oggi, lo devi ai clienti di Lugagnano”

Chiudere una porta, una parentesi di vita, come la definisce lei, per aprirne un’altra e intraprendere un nuovo viaggio. Non senza incertezze, dubbi, un po’ di commozione ma anche tanta voglia di ripartire. E lei è ripartita proprio il primo gennaio scorso, quando ha chiuso per l’ultima volta, non senza un po’ di inevitabile “magone”, la porta del suo negozio in centro a Lugagnano.

Germana, questa nuova sfida vede per te chiudersi un capitolo importante, sia professionale che personale.

A Lugagnano si chiude un capitolo di trent’anni in cui ho lavorato molto bene, mi sono perfezionata nelle mie specialità di tendenza e ho approfondito l’ambito del “curativo”, con prodotti di ultima generazione per quanto riguarda la ricostruzione: la cliente era soddisfatta perché oltre alla moda trovava qui qualità dei prodotti e innovazione nella cura del capello. Ma, soprattutto, qui si chiude una parentesi personale importante, perché in questi anni ho creato una vera e propria famiglia che mi ha supportato, con cui ho gioito nei momenti belli e affrontato assieme quelli più difficili… sempre con la passione per il mio lavoro nel cuore. Proprio questa passione mi ha aiutato a superare anche l’ultimo periodo di crisi, dovuta alla pandemia e alla guerra, da cui dobbiamo ancora uscire anche se finalmente si intravede una luce… io proseguo senza mollare mai, guardando sempre avanti con fiducia: la mia filosofia nel lavoro e nella vita!

Una strada lunga, la tua. Da dov’è partita?

Ho cominciato giovanissima, nel 1988, a fare esperienza nei saloni: in quegli anni si iniziava così e si usciva dopo quattro o cinque anni già “professionisti”. Alle medie facevo già da modella ai parrucchieri e pian piano il sogno ha preso concretezza… così ho scelto di frequentare l’Accademia a Brescia. A vent’anni ho aperto il primo negozio e… dopo trenta sono ancora qui, con la stessa passione!

Le esperienze più significative?

Tantissime: dal mondo della moda, acconciando e truccando nei backstage e imparando a perfezionare e velocizzare la tecnica, ai corsi in Italia, Londra e Spagna. E poi i dieci anni in Arena: un’esperienza straordinaria che mi ha insegnato moltissimo non solo a livello di efficienza e rapidità nel realizzare complesse acconciature, ma anche dal punto di vista dell’approccio con il cliente e della sicurezza in me stessa.

Senza dimenticare l’emozione di accedere alle selezioni di Miss Italia…

Certo: vincendo un concorso di bellezza ho potuto partecipare alle selezioni, conquistando quattro fasce di Miss… un’avventura emozionante che mi ha aperto la strada per lavorare poi dieci anni come modella professionista.

Il bello e il difficile di questa professione…

L’aspetto più bello è sicuramente la creatività: ciò che amo di questo lavoro è proprio il fatto di non annoiarmi mai, di avere continui stimoli. Il più difficile? Oggi i clienti sono sempre più esigenti, alla ricerca di qualcosa che non sanno ben definire… spesso a causa, credo, di un’insoddisfazione interiore. Non è facile capirli e accontentarli: è una sfida, sempre più difficile ma anche appassionante.

È vero quindi che una parrucchiera deve essere anche un po’ una psicologa?

Certo! Anni fa ho seguito un corso di marketing psicologico, importante per capire cosa vogliono i clienti. Sì, siamo un po’ psicologi perché ascoltiamo le persone, che guardandosi allo specchio parlano con noi ma, in realtà, anche a se stessi! Ed ecco che emergono paure, insicurezze, frustrazioni… spesso ci si rende conto che hanno bisogno anche di un consiglio o anche soltanto di essere ascoltati. È fondamentale saper capire e trattare le clienti più “difficili”, rassicurare le più insicure… non soltanto creare un bel taglio o un bel colore, ma farsi amare per la passione che ci si mette nel proprio lavoro.

Dall’alto della tua esperienza, quale consiglio daresti a una ragazza o ragazzo che voglia intraprendere questo percorso?

Ne darei due, i più importanti secondo me: non smettere mai di voler imparare, mettersi in gioco, crescere. E ricordarsi che è un lavoro molto impegnativo anche a livello fisico: richiede tantissime energie, dato che si resta in piedi per ore al giorno senza fermarsi mai!

Un messaggio che vorresti lasciare al “tuo” paese?

Ci tengo a ringraziare di cuore tutte le clienti e i clienti di Lugagnano: sono stati loro, i miei clienti, a far sì che io oggi sia questa persona, con un’esperienza così significativa alle spalle. Inevitabilmente c’è un po’ di tristezza nel lasciare qualcosa che si è creato e cresciuto negli anni proprio come un figlio… al tempo stesso c’è gioia ed energia nell’affrontare un nuovo percorso per poi, pian piano, chiudere la carriera con tanta serenità e soddisfazione.