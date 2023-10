Riaperto il punto prelievi per anziani fragili a Lugagnano. Il sindaco Dalla Valentina: “Risponde ad esigenze importanti”

Riparte il punto prelievi presso il centro polifunzionale Papa Giovanni Paolo II di Lugagnano. Da lunedì prossimo 9 ottobre una fascia di cittadini potrà accedere alle prestazioni del centro.

Parliamo di persone con più di 65 anni fragili ed esenti da ticket per patologia, persone con più di 65 anni con fragilità sociale segnalati dai Servizi Sociali Comunali, persone senza limiti di età con riconoscimento della legge 104/1992 con gravità residenti nel Comune di Sona o nei comuni limitrofi.

Sabato 7 ottobre, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Cooperativa Coopselios gestore della struttura, di alcune associazioni del territorio e dell’ex sindaco Gianluigi Mazzi, si è svolto un breve evento di presentazione. Ai presenti è stato chiesto di indossare al chiuso la mascherina – tranne nel breve momento degli interventi – in applicazione delle norme che vigono per le RSA.

Il saluto della Coopselios è portato dal direttore d’area Alex Roncaglia: “La riapertura avviene dopo il periodo della pandemia e dopo una serie di necessari controlli da parte delle autorità sanitarie. Il ringraziamento per questo traguardo va in primis alla Amministrazione Comunale per la storica vicinanza alla nostra realtà. Lo dico con cognizione di causa: girando un po’ tutta l’Italia questo aspetto non è scontato. Il ringraziamento poi va a tutto lo staff del Centro Servizi non solo per l’impegno profuso a favore di questa riapertura ma per quanto fanno con grande impegno tutti i giorni a sostegno dei servizi che qui vengono erogati”.

Il sindaco Dalla Valentina con il direttore d’area della Coopselios Alex Roncaglia.

“Il mio ringraziamento e quello della comunità di Sona va alla Coopselios e ai suoi collaboratori – afferma il sindaco Gianfranco Dalla Valentina – per quanto viene fatto ogni giorno. Quello che presentiamo oggi altro non è che un riprendere un servizio già presente nella comunità qualche tempo fa. Va incontro alle esigenze delle persone con difficoltà, fragili e alle loro famiglie. Grazie alla collaborazione tra amministrazione, Coopselios e ULSS9 ora ciò è possibile qui nel centro polifunzionale Papa Giovanni II”.

“Gli anziani sono il futuro – ricorda la vicesindaco Monia Cimichella – perché siamo e saremo tutti noi. Speriamo, in futuro quantomai prossimo, di poter allargare la forbice della fascia di cittadini serviti. I tempi delle pubbliche Amministrazioni possono essere biblici, ma ci sono persone che non mollano mai. Mi riferisco ai funzionari Comunali Michela Ciurletti e Massimo Giacomini a cui va il nostro plauso”. Accanto a lei presenti anche l’assessore Roberto Merzi e la consigliera Alessandra Mazzi.

“Nel mio operare quotidiano mi occupo in particolare dell’area anziani – aggiunge la dottoressa Michela Ciurletti –. Questa iniziativa ha avuto circa un anno di gestazione. Un nuovo accreditamento da fare e nuove normative hanno messo a dura prova. Ma alla fine chi la dura la vince! Il laboratorio al momento è aperto con le limitazioni illustrate. Confidiamo che nel tempo, l’Amministrazione ULSS9 e l’Azienda Zero, ci permettano di allargare un po’ le maglie e accontentare una fascia più ampia di cittadinanza“.

Per accedere è necessario prenotare la prestazione contattando il numero 338.6030739 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 12. Le foto del servizio sono di Mario Pachera.

La vicesindaco Monia Cimichella.