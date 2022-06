Referendum sulla giustizia. A Sona prevalgono largamente i Sì ma l’affluenza si ferma al 21%

Domenica 12 giugno anche a Sona si sono tenute le votazioni per i cinque referendum sulla giustizia, ai quali il Baco aveva dedicato uno speciale di approfondimento.

Come nel resto d’Italia, anche a Sona la percentuale dei votanti si è posizionata molto lontana dal quorum del 50% più 1 necessario per rendere efficace la votazione. Consultazione quindi fallita e norme che restano in vigore.

Ma scendiamo nel dettaglio.

Per il primo quesito, quello inerente la legge Severino, a Sona ha votato il 21,82% degli aventi diritto, ed i Sì sono prevalsi con il 60,60% mentre i No si sono fermati al 39,40%.

Per il secondo quesito, quello inerente le misure cautelari, a Sona ha votato il 21,83% degli aventi diritto, ed i Sì sono prevalsi con il 62,90% mentre i No si sono fermati al 37,10%.

Per il terzo quesito, quello inerente la separazione delle funzioni dei magistrati, a Sona ha votato il 21,80% degli aventi diritto, ed i Sì sono prevalsi con l’85,44% mentre i No si sono fermati al 14,56%.

Per il quarto quesito, quello inerente la valutazione dei magistrati, a Sona ha votato il 21,77% degli aventi diritto, ed i Sì sono prevalsi con l’83,19% mentre i No si sono fermati al 16,81%.

Per il quinto quesito, quello inerente i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, a Sona ha votato il 21,81% degli aventi diritto, ed i Sì sono prevalsi con l’83,57% mentre i No si sono fermati al 16,43%.