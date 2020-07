Redazione del Baco: Laurea in Editoria e Giornalismo per la nostra Valentina

I complimenti della redazione de Il Baco da Seta vanno a Valentina Farina che oggi si è laureata in Editoria e Giornalismo presso l’Università di Verona, con una tesi estremamente attuale ed interessante dal titolo “Il telegiornale ai tempi del coronavirus”.

Valentina, che vive a San Giorgio in Salici e che scrive per il Baco da quattro anni, ha ottenuto come voto di laurea uno straordinario 109 su 110. Da segnalare che Valentina è alla seconda corona d’alloro in quanto ha già una laurea in Scienze della Comunicazione.