Rassegna “Tappeto rosso”: Venerdì il Corpo bandistico e il coro Il mio paese in concerto a Sona

Prosegue la rassegna “Tappeto rosso” promossa dall’amministrazione comunale di Sona.



Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 25 febbraio. Alle 20.30, in sala consiliare, il Corpo bandistico di Sona e il coro Il mio paese propongono “Lo Zibaldone Corale di Sona. El Minestron”.

Per partecipare è obbligatorio indossare la mascherina ed essere in possesso di green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni).

È possibile prenotare il proprio posto cliccando su questo link https://www.eventa.one/eventi/concerto-zibaldone-minestron