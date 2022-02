Rassegna “Tappeto rosso”: Sabato a Sona lo spettacolo su Paolo Borsellino

Prosegue la rassegna “Tappeto rosso”, promossa dall’amministrazione comunale di Sona.



Il prossimo appuntamento è sabato 12 febbraio alle 21. In sala consiliare, la compagnia Teatro Bresci porterà in scena “Borsellino”, spettacolo dedicato al magistrato palermitano assassinato da Cosa nostra assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via d’Amelio.

Lo spettacolo racconta “la vita del magistrato Borsellino attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, un uomo che non accetta compromessi, un uomo dal forte rigore morale, un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito”.

Per partecipare è obbligatorio indossare la mascherina ed essere in possesso di green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni). Prenotazioni al link https://www.eventa.one/eventi/borsellino-teatro-bresci.