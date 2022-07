“Quel rigore parato agli Europei”. Giorgia Brenzan, portiere di Lugagnano da 110 presenze in Nazionale

Mi preparo ad intervistare una grande calciatrice: Giorgia Brenzan di Lugagnano. Preparo il mio quadernino degli appunti, la mia BIC 4 colori, esco di casa, percorro una decina di metri del vialetto e suono il suo campanello. Sì, Giorgia è una mia vicina di casa, anzi vicina di casa non è corretto, noi facciamo le riunioni di condominio insieme!

Ci salutiamo scherzosamente come sempre e ci accomodiamo in soggiorno. Il televisore è acceso, trasmette le olimpiadi invernali di Pechino. Non poteva essere diversamente, Giorgia da atleta qual è, ha una passione a 360 gradi per tutti gli sport, se poi è l’Italia a gareggiare esce l’entusiasmo di chi ha difeso i colori della bandiera.

La mia intervista comincia con il chiederle se corrispondono le informazioni trovate consultando la sua pagina di Wikipedia: 700 partite in serie A, vestendo tra le altre la maglia della Torres e del Milan, conquistando 2 scudetti, 4 coppe Italia e 2 Super Coppe. Ottenendo per 4 anni consecutivi il premio di miglior portiere del campionato italiano di calcio femminile. Entra a far parte della Nazionale maggiore prima come vice e poi come portiere titolare per un totale di 110 presenze in maglia azzurra suddivise tra due mondiali e sei campionati europei. “Corrisponde tutto – mi risponde -. Anzi ti dirò di più, ci sono alcuni dettagli che non ricordavo nemmeno io”.

Hai iniziato da bambina a giocare a calcio, com’è nata questa passione?

Passavo i pomeriggi in cortile con i ragazzini a giocare a calcio. Ho provato diversi sport, ma il calcio era quello che più mi piaceva. All’età di 14 anni con i miei genitori trovammo una squadra femminile dove potevo finalmente dedicarmi a questo sport.

Da attaccante a portiere, raccontami questo scambio di ruolo.

In effetti iniziai nel 1981 come attaccante, quello era il mio ruolo. Nel 1983 il giorno prima di una partita ero febbricitante, così l’allenatore che si trovava in emergenza a causa delle tante assenze, mi propose di schierarmi in porta per non farmi affaticare. La mia prestazione fu così convincente che il mister decise di affidarmi il ruolo di portiere quando affrontavamo le squadre più forti. Mi divisi tra attacco e difesa in base alle esigenze. Nel 1984, mentre giocavo in porta, fui notata dalla dirigenza bianconera (Juve Piemonte, NdR) che mi ingaggiò e mi fece seguire da un preparatore per portieri.

Sopra, Giorgia Brenzan mostra la medaglia d’oro vinta con l’Italia come vice allenatrice agli Europei Under 19 del 2008. Qui Giorgia con la squadra del Foroni Verona.

Eri tifosa di qualche squadra?

Ero simpatizzante del Torino perché era la squadra della mia città; allora abitavo non lontano dallo stadio Olimpico, il vecchio comunale. Con la bici ci arrivavo facilmente, tanto che andavo a vedere gli ultimi 15 minuti delle partite, preferibilmente del Torino. Questo perché le due squadre della mia città si allenavano al Combi ed al Filadelfia, entrambi gli impianti vicino allo stadio. Gli allenamenti della Juventus erano sempre chiusi al pubblico mentre quelli del Toro a porte aperte, inoltre il campo, il mitico “Fila”, ti accoglieva con un portone che aveva un grande toro rampante e bellissimo. Questo spiega la simpatia verso la squadra del Torino. Un tempo ero anche tifosa del Milan come mio padre e mio fratello. Da quando iniziai a giocare non tifai più alcuna squadra, tuttora sono solo appassionata di calcio.

Seguivi il campionato?

Certamente, sapevo tutto di tutti i giocatori, seguivo ogni programma domenicale dedicato al calcio: 90° minuto con le prime immagini delle azioni più salienti delle partite, a ora di cena guardavo un tempo di una partita di serie A e in seconda serata la Domenica Sportiva con i servizi di tutte le gare. A quel tempo la televisione era in bianco e nero. Facevo anche la raccolta panini e avevo tutte le figurine dei calciatori. Due erano le mie preferite: quella di Zoff e quella di Albertosi. Erano dei grandi. Una volta i portieri indossavano tutti la maglia nera. Tranne loro: grigia per Zoff e gialla per Albertosi, troppo giusti.

In quale squadra avresti voluto giocare?

In tutte quelle che ho giocato. Fortunatamente ho sempre potuto scegliere con quale squadra giocare, allora non c’erano molte squadre femminili, ed io ero brava, me la cavavo bene, questo mi permetteva di poter scegliere. Mi sarebbe piaciuto giocare negli Stati Uniti. Nel 2000 mi contattarono, purtroppo non riuscimmo a trovare un accordo con la FIGC in quanto giocavo nel campionato dilettantistico e negli USA sarei dovuta passare al professionismo.

Qual è la squadra che ti è rimasta nel cuore?

Sicuramente la Torres! Vuoi mettere abitare a due passi dal bellissimo mare di Sassari? Sono rimasta in Sardegna per sette stagioni. Ricordo il primo anno, eravamo cinque compagne di squadra che condividevano lo stesso appartamento. Un’esperienza divertente e faticosa insieme. Caratteri e abitudini diverse in spazi comuni.

Rimpianti?

Non aver potuto giocare alle Olimpiadi, le abbiamo sfiorate quando prendemmo parte al Mondiale in USA, puntavamo a centrare la qualificazione, sarebbe stato la realizzazione di un sogno che purtroppo si è infranto.

Giorgia con la maglia della Nazionale in una partita contro la Spagna nel 2001.

Prima di una partita, avevi dei riti scaramantici?

No, non ne ho mai avuti. Alcune compagne facevano qualcosa del tipo indossare prima la scarpa sinistra, allacciare prima la scarpa destra, io non facevo nulla, magari prima di entrare in campo, con tutta la squadra ci si caricava con un urlo di incitamento.

Il gol più bello che hai segnato e la parata più importante che ricordi.

Più che il gol più bello ricordo il più rocambolesco: giocavo in seria A nel Real Torino, mi trovavo in area e presi un calcio in piena faccia finché stavo colpendo il pallone di testa. Rimasi chiaramente stordita e non sapevo come si fosse conclusa l’azione. Me ne resi conto soltanto nel momento in cui le mie compagne mi vennero a festeggiare, realizzando così che avevo segnato. Le parate invece sono state diverse. Probabilmente una delle più importanti fu la parata di un rigore nell’Europeo del ‘93 che portò così l’Italia in finale.

Da giocatrice sei diventata allenatore e preparatore, com’è stare dall’altra parte?

Sempre emozionante, tanto lavoro e tante soddisfazioni. Il calcio per me rimane lo sport più bello di tutti, se le mie articolazioni me lo permettessero giocherei ancora. Forte è la passione che mi lega ancora a questo sport tant’è che assieme all’amico Stefano Modena (nonché nostro vicino di casa, NdR) alleniamo il Gargagnago.

Ringrazio Giorgia per il tempo dedicatomi. E’ bello vedere la grande passione che ha per lo sport e per la preparazione atletica, nella quale è molto competente merito anche di un diploma ISEF. Prima di congedarmi da lei sfrutto la sua competenza, come spesso faccio, chiedendole alcuni consigli sulla corsa o su alcuni esercizi ginnici che seguirò costantemente perché a dirmeli è una professionista, non perdendo però l’occasione incontrandola di dirle scherzosamente che non mi sono serviti.