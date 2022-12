Quel carro armato accanto alla natività. A Lugagnano il presepe diventa un manifesto contro tutte le guerre

Inizialmente nato per volontà dei NAL, acronimo di Negozi Associati Lugagnano, e successivamente a seguito dell’iniziativa “Presepiando per Lugagnano”, occasione tramite la quale venivano esposti presepi in ogni casa, balcone, vetrina o giardino, ecco che cerchiamo di conoscere la realtà del grande presepe presente, come da lunga tradizione, in piazza della chiesa a Lugagnano (nelle foto di Mario Pachera).

Benedetto dal parroco don Giovanni Avesani lo scorso 8 dicembre ed esposto per tutto il mese di dicembre, resterà visibile fino alla fine delle festività. Ciò che è interessante e che vale la pena di raccontare quest’anno è il tema affrontato, che vuole essere un momento di raccolta e di riflessione.

Incontriamo Bruno Zarpellon che, insieme a Gianpaolo Badin ed Ernesto Perina, ne è l’artefice e la mente pensante.

Bruno, l’installazione nel presepe di un carro armato, opera di Antonio Fazio, è di immediato rimando alla situazione attuale, ovvero la guerra che si sta protraendo in territorio ucraino. Cosa sta a significare esattamente questo simbolo?

Il messaggio che vogliamo arrivi alle persone non è quello molto superficiale che vuole evidenziare il classico appello alla pace nel mondo, bensì creare la necessità di un cambiamento reale, capire il perché ancora ci siano determinate persone che attraverso armi di questo tipo si sentano potenti e generino terrore e male.

Il carro armato posizionato accanto alla natività, nel presepe di Lugagnano.

La vera domanda quindi che dovremmo porci, di fronte alla visione di questo presepio, qual è?

È evidente che ciò di cui abbiamo bisogno è di chiederci cosa possiamo fare noi per disfarci di armi e volontà meschine per fare in modo che la vera pace ritorni tra noi.

Un punto delicato, una nota a margine di una realtà calata invece nella ferocia e nella totale mancanza di fiducia negli altri.

Esattamente. Per dare una scossa, seppur nel nostro piccolo, dovremmo pensare a quanto sforzo ci sia nella scelta di combattere una guerra che comunque c’è in Ucraina ma non solo. Ovunque ci giriamo di situazioni problematiche e senza ritorno ne abbiamo molte ma è urgente il bisogno di abbandonare un comportamento che non sta portando null’altro che distruzione. Ecco, da qui parte la nostra rappresentazione, con Maria e Giuseppe che sono posti all’interno di una casa distrutta, insieme a giochi lasciati a terra: niente di più terrificante, chiaro riferimento alla devastazione del popolo ucraino, nello specifico, che sta subendo questa rappresaglia e per la quale molti, moltissimi bambini stanno perdendo la vita.

Suppongo ci sia un significato ancora più intrinseco nella simbologia delle armi rappresentate nel presepe.

Le armi davvero distruttive non sono solo quelle identificabili nei fucili, nelle bombe ed appunto nei carri armati, ma sono quelle più subdole che aleggiano intorno a noi e che sono quelle dell’odio, dell’indifferenza, del razzismo, dell’intolleranza. La prima parte a destra del presepe vede, appunto, un villaggio in cui vi è una chiusura totale, nessuna finestra o porta aperta, richiamo a porre dei muri, non solo immaginari, verso il prossimo che sono quindi restii alla condivisione, tema molto attuale purtroppo. Il passaggio successivo vede invece una svolta, con la rappresentazione di una torre, simbolo di allerta e difesa, preambolo poi dell’ultimo scenario in cui troviamo la rinascita, l’uscita delle persone dalle proprie abitazioni, vegetazioni rigogliose. Quindi se dal nostro piccolo orticello che cerchiamo di difendere con rabbia ed individualismo riuscissimo ad incontrarci con gli altri con coscienza e volontà ed abbassare le difese potremo scoprire territori puri, popolati da persone che sono pronte ad accoglierci e questo è quanto di più generoso che possiamo regalarci, soprattutto in questo periodo.

Cosa mi dice dei fiorellini posti sopra al cannone?

Un chiaro richiamo alla canzone de I Giganti Mettete dei fiori nei vostri cannoni perché, al di là di tutto, è proprio questo di cui abbiamo bisogno. Di un po’ meno egoismo di cui il mondo è davvero saturo: le guerre ci sono sempre state e l’inversione di marcia di cui necessitiamo è ormai troppo forte e deve essere attuata il prima possibile.

Qual è perciò il suo augurio, il suo consiglio, a tutti ma in particolar modo alla nostra comunità?

Desidero educazione, cerchiamo di educarci alla socialità. Ci sentiamo troppo sicuri di bastare a noi stessi quando invece abbiamo forte bisogno degli altri, della cooperazione e della condivisione, solo così possiamo agire e di conseguenza reagire ad uno stato di malessere diffuso.

Questo l’augurio di tutti: la vera pace passa solo attraverso la riconoscenza e l’amore per il prossimo, tema che mai come oggi risulta estremamente attuale.