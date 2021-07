Quattro serate per ragazzi dai 12 ai 18 anni all’insegna del divertimento, tra giochi da tavolo ed escape room

All’interno di “Estate leggerissima”, una serie di eventi per i giovani dai 12 ai 18 anni organizzati dal Comune di Sona, si segnalano una quattro occasioni di divertimento per le prossime due settimane, pensate dall’associazione Ludus in Tabula, in collaborazione con il servizio educativo territoriale del Comune di Sona.

Giovedì 8 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, presso il Parco Conti a Lugagnano, sarà possibile mettersi alla prova con “Giochi ludici”, attraverso vari giochi, dai più semplici a quelli più complessi.

Giovedì 15 luglio, dalle 20.30 alle 22.30, in Piazza Roma a Sona sarà presente una escape room, dove ogni ragazzo potrà sperimentare un gioco di fuga attraverso codici, enigmi e indovinelli.

Giovedì 22 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, al bar The Weekend a Palazzolo viene organizzato “Aperiludus”, in cui si potrà giocare, gustando un ottimo aperitivo.

Giovedì 29 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, in via Don Castello a San Giorgio in Salici “Lupus in tabula” aspetta i ragazzi per un grande gioco, dove ognuno è un protagonista.

Per iscriversi cliccare qui.