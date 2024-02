“Quattro chiacchiere con il sindaco e l’amministrazione comunale”: Giovedì un incontro a Palazzolo

Un gruppo di cittadini ha organizzato un incontro a Palazzolo per confrontarsi con il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina e la sua giunta sulle questioni aperte nella frazione.

L’incontro si tiene giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 presso il bar Weekend, in piazza Vittorio Veneto a Palazzolo.

I temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro riguardano il riordino della viabilità con particolare attenzione all’aumento del traffico di transito nel paese; la possibile istituzione di un senso unico in via IV Novembre e via Piave; la situazione attuale dell’iter progettuale per la realizzazione del centro polifunzionale di via Monte Paul e la sistemazione dell’area cimiteriale.

Altri argomenti che verranno proposti agli amministratori di Sona sono la situazione del parcheggio di piazza Vittorio Veneto, con aumento o eliminazione degli stalli e posa di cestini rifiuti; le condizioni dell’area sottostante la torre campanaria dove, a detta degli organizzatori della serata, servono interventi per tutelare la sicurezza del luogo e della torre stessa; la situazione degli interventi effettuati e da effettuare alla scuola primaria di Palazzolo; la messa in sicurezza del monumento ai caduti antistante la chiesa parrocchiale e la possibilità di avere dei medici di base a Palazzolo.

Gli organizzatori indicano che tutti i presenti alla serata avranno la facoltà di intervenire, ponendo domande, richieste e proposte.