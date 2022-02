Quarta serata: Sanremo ha ucciso il Rap (e le emozioni che ci hanno dato Blanco&Mahmood e Jovanotti con Morandi)

Il Festival di Sanremo arriva all’ultima pagina del libro della sua edizione numero 72. Un libro che ieri sera ha raccontato l’appassionante capitolo delle cover e dei duetti, dei suoni e dei colori.

Nonostante i colori fossero tanti, dalla canottiera rossa di Giovanni Truppi al completo verde di Michele Bravi, a prevalere è stato il completo bianco con farfallina nera dell’inattesa coppia Jovanotti – Morandi che, al di là della felice quanto fondamentale scelta di un look davvero elegante, ha messo in campo la semplicità e l’entusiasmo di due persone semplici, vere, appartenenti alla gente.

Ecco che l’esecuzione celebrativa del medley delle loro canzoni è passata sotto traccia rispetto al loro atteggiamento, alla loro gioia spontanea frutto della forza umana di due icone popolari che sono ancor prima persone che cantanti.

La ciliegina della torta della poesia letta da Jovanotti e scritta da Mariangela Gualtieri – “Bello mondo” – completa elegantemente il concetto di base che la positività nella vita non è un bagaglio appartenente a chi non ha difficolta da affrontare, ma invece di chi sa guardare la vita come un regalo di ogni giorno, con le sue rose e le sue spine, con i suoi slanci e con le sue difficoltà.

Morandi è uno che quest’estate ha avuto un incidente di cui riporta chiari, e forse irreversibili segni ad una mano perennemente incastrata in una protesi sostenitiva; Jovanotti ha reso noto che sta combattendo insieme alla moglie Francesca, le difficoltà per una grave malattia della figlia Teresa. Ecco che i due signori vestiti di bianco che hanno vinto la puntata delle cover di ieri, portando Morandi a superare Elisa al secondo posto della classifica generale, non sono due supereroi, ma molto più semplicemente due persone come tutti noi, alle prese con la quotidiana precarietà che contraddistingue la nostra esistenza.

L’emozionante esecuzione de Il cielo in una stanza che è valsa il secondo posto nella classifica di sera, rafforza la candidatura alla vittoria di Blanco&Mahmood, che hanno saputo ancora una volta dare un chiaro segnale di coesione e bravura, con un pezzo che è distante anni luce dalla loro formazione musicale, ma che proprio per questo fotografa in modo ineccepibile la crescita della loro dimensione musicale soprattutto nel canto puro, essendo entrambi in realtà nati dal mondo rap e dintorni .

Ma non voglio scrivere di più, convinto che il resto da esprimere potrà accompagnare il mio pezzo di domani che li dovrebbe proclamare vincitori.

A proposito del rap. Vi siete accorti? Questo Festival così bello. gentile, politically correct, ha in realtà compiuto un sanguinoso omicidio. Che fai Massimo, vuoi passare da parlare delle canzonette al reportage del “crime”? No affatto signori. Non ne ho né la competenza né la voglia. Ma la cronaca di un giornalista addetto quotidianamente alla musica non può fare a meno di sottolineare che questo Festival di Sanremo ha sancito in maniera inequivocabile l’azzeramento popolare di quello che è stato uno degli spauracchi più tremendi che ha colpito gli amanti del canto degli ultimi anni: il rap.

Solo due anni fa si parlava di Junior Cally, il misterioso cantante mascherato e del tessuto sociale che si portava dietro. Ecco ora si parla di canto, del ritorno prepotente della melodia, della necessità di veicolare messaggi che possano far riflettere.

Ma il popolo canzonettaro sta decretando un secco no alla devastazione psicologica di certi messaggi distruttivi, che peraltro vengono spesso espressi da “parlatori” che hanno sviluppato la capacità di enunciazione veloce e ripetuta di frasi ad effetto, a discapito dello sviluppo di una tecnica melodica che è elemento imprescindibile da sviluppare per chi fa musica.

Poi ci si è messo anche Checco Zalone a mettere ironicamente in discussione la veridicità del messaggio di reale disagio sociale dietro al fiorire di personaggi appartenenti al mondo del rap e della trap.

Ecco intendiamoci, non voglio essere frainteso. Non sto dicendo che sono contento che Sanremo abbia ucciso il rap, sono solo un umile cronista dei fatti accaduti. Ma diciamolo chiaramente, il conforto di una bella melodia o dei benefici del bagno energetico di una bella trascinante musica, non potranno mai essere eguagliati da qualsiasi messaggio in free style dove il contenuto spesso taglia a fettine l’emozione.

Buona finale a tutti. Abbiamo cominciato con ospiti i Maneskin, padroni musicali del mondo, e terminiamo con Marco Mengoni, che è uno dei migliori cantanti del mondo. La musica abita qui, amici e amiche. Lo dico a tutti gli irriducibili che non hanno ancora capito, che la qualità del Festival di Sanremo non passa dagli strapagati stranieri invitati, ma dalla qualità nella scelta delle canzoni in gara.

Dal “Baco da Festival” per oggi è tutto. Appuntamento domani con l’ultimo articolo.